Escalada de ataques aéreos rusos tiene como objetivo aislar a Ucrania del mar, dice Zelenski

Por Yuliia Dysa

KIEV, 20 dic (Reuters) - Rusia intenta cortar el acceso de Ucrania al mar Negro, dijo el sábado el presidente Volodímir Zelenski, tras días de intensificación de los ataques aéreos contra puertos e instalaciones energéticas en la región de Odesa y una ruta crítica hacia la frontera con Moldavia.

Rusia ha desatado una campaña casi ininterrumpida de drones y misiles contra una región en la que operan puertos clave para el comercio exterior y el suministro de combustible de Ucrania, después de que Moscú amenazó con "aislar a Ucrania del mar".

Los ataques se han intensificado incluso mientras Estados Unidos prosigue una ardua campaña diplomática para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra. Ucrania mantuvo conversaciones con el equipo estadounidense el viernes, y los negociadores estadounidenses tenían previsto reunirse con funcionarios rusos en Florida el sábado.

"La situación en la región de Odesa es dura debido a los ataques rusos contra las infraestructuras portuarias y la logística. Rusia intenta una vez más restringir el acceso de Ucrania al mar y bloquear nuestras regiones costeras", dijo Zelenski a la prensa en Kiev.

El objetivo de Rusia es "sembrar el caos, ejercer presión moral durante el invierno (...) para que no haya combustible, ni suministros de alimentos, para que haya problemas con los suministros médicos", afirmó.

Un ataque de Rusia al puerto de Pivdennyi el sábado afectó a los embalses, dijo el viceprimer ministro ucraniano, Oleksiy Kuleba, en la aplicación de mensajería Telegram, un día después de que un ataque con misiles contra el puerto mató a ocho personas e hirió al menos a 30.

El productor de aceite vegetal Allseeds, con sede en Ginebra, dijo que tres tanques que almacenaban aceite de girasol en el lugar fueron incendiados en Pivdennyi, y que uno de sus trabajadores murió y dos resultaron heridos.

El Ministerio de Defensa ruso no estaba disponible para hacer comentarios inmediatos. El Kremlin ha afirmado que la infraestructura económica de Ucrania es un objetivo militar legítimo en esta guerra de casi cuatro años.

FOCO EN ODESA

Desde el jueves, las fuerzas rusas han atacado al menos cinco veces un puente sobre el río Dniéster, cerca de la aldea de Mayaky, al suroeste de Pivdennyi, dijo Kuleba a los periodistas.

El puente, que conecta las partes de la región divididas por el río y las ensenadas marítimas, es la principal ruta de transporte hacia el oeste para cruzar la frontera con Moldavia, y ahora no está operativo.

La ruta representa alrededor del 40% de los suministros de combustible a Ucrania, dijo Kuleba.

Las autoridades ucranianas han instalado un puente de pontones y han desviado la logística por otras regiones, asegurando la logística civil y de mercancías.

"El foco de la guerra puede haberse desplazado hacia Odesa", dijo Kuleba, añadiendo que los "locos" ataques podrían intensificarse aún más mientras Rusia intenta socavar la economía de Ucrania.

La semana pasada, uno de los mayores ataques aéreos rusos de la guerra en la región del mar Negro dañó instalaciones energéticas y provocó un apagón en el mayor puerto marítimo, Odesa, sumiendo a cientos de miles de civiles en la oscuridad durante días.

Los ataques aéreos contra puertos también dañaron tres buques de bandera turca en diciembre.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha prometido cortar el acceso de Ucrania al mar Negro en represalia por los recientes ataques de Kiev con aviones no tripulados a los petroleros de la "flota en la sombra" de Moscú.

Ucrania afirma que esos buques se utilizan para transportar petróleo, la principal fuente de ingresos de Rusia para financiar su invasión a gran escala de su vecino. (Reporte de Yuliia Dysa, reporte adicional de Dave Graham; Editado en Español por Ricardo Figueroa)