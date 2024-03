Por Ana Isabel Martinez

Ciudad de méxico, 20 mar (reuters) - el empresario y multimillonario ricardo salinas, uno de los hombres más ricos de méxico, cargó contra el gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador en medio de una agria disputa por añejas deudas tributarias y el reciente despojo de un campo de golf operado por el magnate.

La autoridad tributaria mexicana (SAT) precisó el miércoles -durante la conferencia de prensa del mandatario- que las deudas fiscales acumuladas de varias de las empresas del conglomerado de Salinas, derivadas especialmente de la consolidación fiscal y en cifras actualizadas, es de 63,000 millones de pesos (3,500 millones dólares).

Así, el Gobierno respondió a los dichos del presidente del Grupo Salinas en un video en la red social X el martes por la noche, en el que dijo que era falso que hubiera dejado de cumplir con el pago de impuestos y acusó al SAT de extorsionar a los empresarios abultando sus deudas y luego ofreciendo un descuento.

"Nosotros no cederemos ante la extorsión y por eso no aceptamos ningún descuento. No vamos a pagar más que lo que es correcto y por ningún motivo vamos a pagar el doble o triple, como pretende esta administración", dijo Salinas, que según las autoridades tiene 17 juicios pendientes de resolución por temas de impuestos.

Su conglomerado está conformado por una amplia gama de empresas de diversos sectores como de servicios financieros, que incluye un banco y una aseguradora; comercio especializado, medios de comunicación y producción de contenidos y telecomunicaciones, entre otros.

"Son maniobras distractoras del gobierno para desviar la atención de los grandes problemas que está viviendo el país. Número uno, la violencia y la inseguridad y el miedo que genera la población, y número dos, este olor a corrupción que ya está apestando mucho y en muchos lugares", dijo Salinas al aseverar que ha pagado cantidades obscenas de impuestos.

En la conferencia del miércoles, López Obrador replicó que no "hay nada personal" en contra del magnate y le pidió que si tenía pruebas de corrupción en su administración que las presente.

La disputa subió de temperatura hace unos días luego de que la corte suprema tomó una resolución a favor de Salinas, pero al día siguiente la Guardia Nacional arribó a un campo de golf que operaba el empresario en el destino turístico Huatulco, en el estado Oaxaca, lo que el magnate calificó como un "berrinche".

"Yo puedo jugar el golf en cualquier campo del mundo. No tengo que ir a Huatulco, lo único que lograron fue quitarle un atractivo turístico al pueblo (...) ¿Qué ganaron con eso? O será que porque son radicales comunistas piensan que el golf es un deporte sucio y obsceno capitalista", dijo.

López Obrador dijo la semana pasada que la medida se tomó para declarar el área como zona natural protegida dado que esos terrenos de la nación estaban concesionados al empresario y el contrato ya había vencido.

Ni el Grupo Salinas ni Presidencia respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios por parte de Reuters.

Salinas, que cuando López Obrador inició su sexenio a fines del 2018 fue llamado a formar parte de un reducido consejo asesor empresarial del presidente, suele referirse a los funcionarios como "gobiernícolas" y gusta de subir a X video sobre su viajes jactándose de su riqueza.

La deuda con el SAT representa un cuarto de su fortuna de 13,300 millones de dólares, según la lista Forbes en tiempo real, que lo coloca como el tercer hombre más rico del país y 143 del planeta.

En su video, el magnate critica duramente los problemas de seguridad del país. "Cómo es posible que hay 80 muertos al día despachados, asesinados, por distintos métodos y nos dicen que la seguridad va mejorando. Cómo es posible que hay 100,000 desaparecidos".

Además criticó la cruzada contra la corrupción del presidente, a quien calificó de honesto, así como la reserva para temas de transparencia de grandes obras de infraestructura. (Reporte adicional de Raúl Cortés)