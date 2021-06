Escalent adquiere Grail Insights

Detroit--(business wire)--jun. 2, 2021--

Escalent, la prestigiosa empresa consultora de an谩lisis y comportamiento humano, ha anunciado hoy que ha adquirido Grail Insights de NewQuest Capital Partners. Esta uni贸n acelera el crecimiento para sus clientes mediante la creaci贸n de un flujo continuo entre las fuentes de datos empresariales primarias, secundarias, sindicadas e internas que ofrecen conocimiento durante la implementaci贸n en los servicios de consultor铆a y asesor铆a.

Las carteras de clientes de Escalent y Grail incluyen muchas de las mejores marcas del mundo de industrias en auge como automoci贸n y movilidad, consumo, energ铆a, servicios financieros, atenci贸n sanitaria, tecnolog铆a y telecomunicaciones. Ambas empresas est谩n profundamente integradas en estas industrias para ayudar a construir marcas, mejorar las experiencias del consumidor, inspirar la innovaci贸n del producto y transformar negocios.

鈥淓n un mundo marcado por las interrupciones, en que la informaci贸n, el an谩lisis, el conocimiento o la orientaci贸n no siempre es suficiente, Escalent y Grail se han unido para ofrecer ideas mediante la implementaci贸n鈥, comenta Melissa Sauter, CEO de Escalent. 鈥淎l trabajar codo con codo con nuestros clientes como una extensi贸n de su equipo, movemos ideas a lo largo del continuo empresarial para simplificar procesos y acelerar la productividad. El resultado son decisiones m谩s inteligentes y un rendimiento m谩s s贸lido鈥, a帽ade Sauter.

Esta uni贸n asienta una potente presencial mundial con 850 consultores, investigadores, cient铆ficos de datos, tecnologistas y expertos operacionales en 11 pa铆ses.

鈥淓sta adquisici贸n es un gran logro para los empleados de Escalent y Grail鈥, destaca Rob Stone de Grail, que asumir谩 el cargo de director de estrategias de Escalent. 鈥淣uestras culturas est谩n en sinton铆a y todo el mundo est谩 totalmente centrado en ayudar a los clientes a acercarse a sus consumidores e impulsar la productividad. Los empleados podr谩n ofrecer soluciones m谩s completas que seguir谩n contribuyendo al crecimiento al tiempo que facilitan que los clientes resuelvan sus complejos retos de empresa y m谩rketing鈥, se帽ala Stone.

Los clientes pueden esperar una transici贸n impecable y trabajar谩n en los mismos equipos de expertos con una empresa todav铆a m谩s fuerte y unida a sus espaldas. Se mantendr谩n todas las ubicaciones de Grail. A corto plazo no se modificar谩 el nombre de Grail, pero la empresa empezar谩 un proceso de transici贸n hacia la marca Escalent en los pr贸ximos meses.

Acerca de Escalent

Escalent es una prestigiosa consultora de an谩lisis y comportamiento humano especializada en las industrias que se enfrentan a la disrupci贸n y la transformaci贸n de su negocio. Como catalizadores del progreso durante m谩s de 40 a帽os, transforman datos y conocimiento en una profunda comprensi贸n de qu茅 impulsa los mercados y a las personas. Ayudan a las industrias a convertir ese impulso en medidas que construyan marcas, mejoren las experiencias del consumidor, inspiren la innovaci贸n del producto y transformen negocios. La sede de Escalent se ubica en Livonia (Michigan) con oficinas en Reino Unido, China y Canad谩. Consulte m谩s informaci贸n en escalent.co para ver c贸mo estamos ayudando a formar las marcas que est谩n transformando el mundo.

Acerca de Grail

Grail es una consultora estrat茅gica de conocimientos fundada por Monitor Group en 2006 que ayuda a los clientes a aprovechar oportunidades y responder de manera decisiva ante el cambio del mercado mediante la aplicaci贸n de conocimientos en cualquier aspecto del negocio. Grail tiene sedes en todo EE. UU., as铆 como en Canad谩, China, India, Irlanda, Italia, Filipinas, Singapur, Sud谩frica, Emiratos 脕rabes Unidos y el Reino Unido.

Acerca de NewQuest Capital Partners

NewQuest es la plataforma l铆der dedicada al mercado de capital secundario centrada en la regi贸n de Asia y el Pac铆fico con oficinas en Singapur, Hong Kong, Pek铆n y Bombay. NewQuest se especializa en ofrecer soluciones estrat茅gicas de liquidez a titulares de bienes de capital privado, entre los que se incluyen fondos de capital privado, instituciones financieras, corporaciones, fondos especulativos y oficinas familiares. NewQuest se fund贸 en 2011 y actualmente administra cuatro fondos con compromiso de capital por valor de m谩s de 2.400 millones de d贸lares.

