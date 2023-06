Escándalo en Bélgica: Courtois se baja de eliminatorias de la Euro por la capitanía

BRUSELAS (AP) — La prensa belga lo ha catalogado como el “Courtoisgate".

Y el nuevo seleccionador Domenico Tedesco aseguró que quedó “conmocionado”.

La decisión de Thibaut Courtois de abandonar la concentración de Bélgica en la antesala de un partido de las eliminatorias del Campeonato Europeo tras no haber designado como el capitán sumió el lunes en una crisis a la selección, apenas seis meses después de su ignominiosa eliminación en la primera ronda del Mundial de Qatar.

Courtois se marchó intempestivamente y se perderá el partido en Estonia el martes al parecer que no se siente suficientemente valorado.

“Sigo sorprendido y conmocionado, porque no nos esperábamos que algo así pudiera ocurrir”, dijo Tedesco en Estonia.

Courtois, quien jugó en el empate 1-1 contra Austria el sábado, quedó decepcionado por la manera cómo Tedesco manejó la asignación de la capitanía.

Ante la baja del volante Kevin De Bruyne, ausente ante Austria debido a la lesión que sufrió en la final de la Liga de Campeones con el Manchester City, Tedesco le dio el cintillo al delantero Romelu Lukaku, quien marcó el gol que rescató el empate a Bélgica.

Courtois, con una trayectoria de 102 partidos con la selección, se tomó muy mal la decisión y no se presentó cuando el plantel se reunió en el hotel de cara al encuentra contra Estonia.

“Juntos decidimos que Romelu sería el capitán contra Austria y Thibaut mañana contra Estonia", dijo Tedesco. “Todo estaba bien, pero después del partido quiso hablar conmigo. Me dijo que estaba ofendido por no ser el capitán y que se marchaba de la concentración. Desde luego, traté reiteradamente de hablarle: 'No hagas eso, no me hagas eso a mí, no hagas eso al cuerpo técnico, no le hagas eso al equipo. Es algo fuerte, es una decisión muy fuerte que ha tomado”.

El padre de Courtois, Thierry, negó que existiera un conflicto en el seno de la selección y dijo a Footnews que su hijo recibió el permiso para irse debido a una inflamación en la rodilla tras consultas entre los médicos de su club, Real Madrid, y la federación.

“Revisaron las radiografías y por ello decidieron darle descanso”, dijo.

Tedesco, quien describió a Courtois como “el mejor arquero del mundo", dijo a la prensa que Courtois no estaba lesionado.

“Créanme que me resultaría fácil decir que fue una lesión", dijo el técnico ítalo-alemán. “Pero no puedo mentir. Le estaría mintiendo a ustedes al equipo y a todo el personal”.

Tedesco anunció el sábado que Courtois le iba a tocar el turno para ser el capitán ante Estonia. Matz, portero del club francés Estrasburgo, será el titular en vez de Courtois.

“Lo amo como arquero y como ser humano”, dijo Tedesco. “Tenemos una buena relación, para mí nada ha cambiado”.

Tedesco, invicto en tres partidos al frente de Bélgica tras sustituir a Roberto Martínez este año, también alabó la actuación de Courtois en la victoria a domicilio 3-0 ante Suecia en marzo.

“Es el mejor", indicó Tedesco. "Para nosotros, es importante que se siente valorado”, dijo Tedesco.

Al asumir las riendas de la selección, Tedesco inició un recambio. Bélgica estuvo en la cima del ranking de la FIFA durante cuatro años durante los seis años del ciclo de Martínez, pero nunca ganó un gran título internacional

Varios integrantes de la “generación dorada" belga — Eden Hazard, Axel Witsel y Toby Alderweireld — se retiraron tras el Mundial del año pasado, y sería una enorme baja ver irse a Courtois.

A una pregunta sobre si dejaría la puerta abierta a Courtois para volver a la selección luego de la pausa del verano boreal, Tedesco respondió. “Ahora no es el momento adecuado para hablar sobre eso... todavía queda mucho tiempo hasta septiembre, podemos hablar de eso después”.

Austria lidera el Grupo F con una diferencia de tres puntos sobre Bélgica, que tiene un partido pendiente. Los austriacos recibirán a Suecia el martes.

AP