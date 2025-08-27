Escándalo político y altas tasas tensionan mercados de Argentina a espera de licitación clave

BUENOS AIRES, 27 ago (Reuters) - Los mercados de Argentina continuaron el miércoles operado tensos en un contexto de altas tasas que buscan absorber pesos del mercado a la espera de una licitación de bonos, en momentos en que se mantienen las tensiones políticas por un escándalo de retornos que golpea al oficialismo.

Un complejo revuelo político involucra al Gobierno del libertario Javier Milei por supuestas coimas en el ámbito de la Administración Nacional de Discapacidad (Andis) a semanas de elecciones de medio término.

"La política y la economía siguen marcando el rumbo de las finanzas hacia las elecciones, provocando mayor incertidumbre y un deterioro de las condiciones, que terminan afectando tanto el clima social como el nivel de actividad", dijo la consultora EcoGo.

El Jefe de Gabinete, Guillermo Franco, sostuvo ante diputados en la Cámara Baja que el Gobierno está ante "una operación política, acusaciones no fundamentadas de personas que en esta nueva Argentina ya no tienen lugar".

Las colocaciones por depósitos a plazo fijo a 30 días en pesos, por montos de importancia, superaron el 55% anual según la entidad bancaria, mientras que la tasa de caución bursátil promediaron el 26% hacia el cierre tras un nivel máximo intradiario de casi el 150% anotado días atrás.

"La volatilidad es tal que las condiciones del mercado van modificándose sustancialmente día a día, teniendo en cuenta el fuerte vencimiento de esta semana sumado a la proximidad de las elecciones legislativas, vemos poco probable que esta situación se normalice en el corto plazo", estimó Capital Markets Argentina.

"El banco central (BCRA) anunció (esta semana) un aumento de encajes que podrían integrarse con títulos de la próxima licitación, reforzando la estrategia de 'crowding out' regulatorio para asegurar el 'rollover' (renovación) de vencimientos", señaló.

El Tesoro realiza este miércoles la última licitación del mes en la que ofrecerá títulos en pesos para enfrentar vencimientos por unos 7,7 billones de pesos.

En una plaza oferente de operaciones, el índice accionario líder S&P Merval de Buenos Aires perdió un 2,91% como cierre provisorio presionada por la tendencia declinante en los ADRs locales cotizados en Nueva York y anotando su mínimo en dólares en casi un año.

Por su parte, los bonos soberanos mostraron bajas promedio del 0,6% por desarmes de carteras especialmente en emisiones dolarizadas, con un riego país que se ubicaba en torno a los 850 puntos básicos.

El peso mayorista finalmente recuperó terreno y quedó con alza del 0,48% a 1350 por cada dólar, al tiempo que los negocios a futuro operaron a 1547 unidades para los contratos con liquidación a fin de año.

"El dólar tiene poco combustible para convalidar precios más elevados, con tasas muy atractivas en pesos, y un BCRA que trabaja para no dejar liquidez en el mercado", afirmó el analista Salvador di Stefano.

"Sin embargo, los ruidos políticos hacen que muchos argentinos busquen coberturas.

En la medida en que se disipen los problemas políticos, la presión cambiaría irá desapareciendo, dejando al dólar en niveles inferiores a los actuales", pronosticó.

Milei busca mantener en línea la cotización del peso frente al dólar para llegar a las elecciones sin sobresaltos cambiarios, en momentos en que la inflación parece haberse estabilizado en torno al 2% mensual.

En su camino hacia las legislativas de octubre, en las que el oficialismo busca incrementar sus bancas en el Congreso donde ahora cuenta con minorías, el Gobierno sufrió recientemente el rechazo en el Senado de una serie de decretos presidenciales y aumentos presupuestarios que golpean las arcas públicas.

"Las elecciones legislativas suelen reflejar el humor social respecto a la gestión del Gobierno de turno", estimó IOL Invertironline.

"En este contexto, será fundamental observar si el oficialismo logra capitalizar el apoyo obtenido en las elecciones de 2023 o si el desgaste del poder, las tensiones económicas o los últimos escándalos favorecen a las fuerzas de oposición". (Reporte de Walter Bianchi; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)