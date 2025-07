Escarrer califica el ITS de "gran engaño" y denuncia que solo se haya ejecutado el 12,3% de lo recaudado

PALMA, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha calificado el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) como el "gran engaño" después de que un informe de la Sindicatura de Cuentas haya revelado que entre 2017 y 2023 solo se haya ejecutado el 12,3% de lo recaudado. En una publicación en su perfil de la red social Linkedin, Escarrer se ha referido al informe de la Sindicatura que indica que de los 700 millones de euros recaudados, a día de hoy solo se han ejecutado proyectos por valor de 59 millones euros. En todo caso, cabe restar a los 700 millones los 218 millones que entre 2020 y 2022 se destinaron a paliar los efectos de la pandemia de coronavirus. Escarrer, al mismo tiempo, llama la atención sobre la alerta del órgano de control sobre "graves problemas y fallos" en la gestión del impuesto sin que se haya podido comprobar si los importes informados han sido realmente ejecutados en la forma y cuantía indicadas. ¿A qué se ha dedicado, entonces, el dinero que durante años hemos venido exigiendo, rigurosamente, a nuestros clientes, bajo riesgo de ser sancionados, explicándoles, incluso con folletos elaborados al efecto, que el mismo se destinaría a mejorar el entorno, básicamente medioambiental, de nuestras preciosas y vulnerables islas? ¿Nos han hecho partícipes involuntarios de un engaño? ¿No habría tal vez que devolver dichos importes, una vez comprobado que no se han invertido en aquello que se les aseguró?", se ha preguntado. Gabriel Escarrer ha considerado que hasta ahora era "políticamente incorrecto" criticar la ecotasa y ha pedido una "reflexión honesta" sobre si este impuesto es realmente la mejor manera de mejorar el modelo económico y social de Baleares. "Si se mantiene el impuesto, exijamos al menos una gestión pulcra, transparente y eficaz", ha manifestado. El consejero delegado de Meliá ha subrayado que el dinero recaudado por el ITS habría tenido "un mayor impacto multiplicador" si los turistas hubieran podido gastarlo en restaurantes, cultura, ocio o comercio local. Escarrer ha concluido que el impuesto "solo ha sido eficaz para restar competitividad y detraer dinero del bolsillo de los turistas".

