Escasez de agua “de importancia nacional” en Inglaterra

La escasez de agua ha sido clasificada como "de importancia nacional" en Inglaterra, que ha experimentado los seis primeros meses más secos desde 1976, informó el martes la Agencia de Medioambiente (EA).

Según la institución, cinco regiones de Inglaterra están afectadas por la sequía, enfrentándose a una disminución de las reservas de agua y a una caída de los rendimientos agrícolas.

El Grupo Nacional sobre la Sequía, que reúne al gobierno, a representantes del sector agrícola y a las compañías de agua, se reunió para debatir la situación, mientras algunas regiones del país se preparan para afrontar la cuarta ola de calor de este verano.

"La situación actual es crítica a escala nacional, y hacemos un llamamiento a todos para que desempeñen su papel y contribuyan a reducir la presión sobre nuestro medioambiente acuático", declaró Helen Wakeham, responsable de agua en la EA.

La vicepresidenta de la Unión Nacional de Agricultores, Rachel Hallos, expresó "una creciente preocupación por los próximos meses", ya que los agricultores siguen enfrentándose a "condiciones de sequía extrema".

En los últimos días, los niveles de los embalses en toda Inglaterra solo alcanzaban el 67,7% de su capacidad, muy por debajo de la media para la primera semana de agosto, que es del 80,5%.

Según el servicio meteorológico Met Office, Inglaterra ha experimentado en 2025 la primavera más seca en más de cien años.

Los científicos advierten que el cambio climático provocado por los humanos hace que los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones, las olas de calor y las sequías, sean más intensos y frecuentes.