Escasez de aviones obliga a rusia a pedir a aerolíneas centroasiáticas que cubran vuelos nacionales

Por Gleb Stolyarov

23 oct (Reuters) - Ante la escasez de aviones debido a las sanciones occidentales, Rusia está en conversaciones con algunos países de Asia Central para que sus aerolíneas realicen vuelos nacionales y ayuden a satisfacer el repunte de la demanda de viajes.

Las aerolíneas rusas, que usan muchos aviones occidentales entregados antes de la guerra de Ucrania, tienen dificultades para satisfacer la creciente demanda de transporte aéreo, ya que las sanciones dificultan el acceso a las piezas y la producción nacional tarda en aumentar.

El ministro de Transportes, Roman Starovoit, declaró la semana pasada que Rusia está en conversaciones con países "amigos", entre ellos Kazajistán, sobre la posibilidad de que aerolíneas extranjeras operen vuelos nacionales, según informaron las agencias de noticias rusas.

Rusia también se ha puesto en contacto con Uzbekistán, que está estudiando la propuesta, según declaró a Reuters una fuente gubernamental uzbeka.

"Hasta la fecha no ha habido ninguna petición oficial de la parte rusa sobre la cuestión", dijo el Ministerio de Transportes kazajo. Las autoridades de Tayikistán y Kirguistán también dijeron que no habían recibido ninguna petición oficial. El Ministerio de Transportes uzbeko no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Artem Zhavoronkov, socio del bufete de abogados ruso Nordic Star, afirmó que es poco probable que las aerolíneas centroasiáticas quieran arriesgarse a operar vuelos nacionales rusos, ya que ello podría acarrearles a su vez sanciones occidentales.

"Se trata de un riesgo grave y casi ninguna gran compañía de los países vecinos estará dispuesta a aceptarlo", afirmó Zhavoronkov.

En 2022, el número de pasajeros de las aerolíneas rusas cayó un 14,7%, a 94,7 millones, debido a las sanciones occidentales y al cierre del espacio aéreo europeo. Tras un repunte del 11,3% en 2023, el número de pasajeros va camino de volver a dispararse este año, según datos de Rosaviatsia, el organismo de control de la aviación civil rusa.

(Reporte de Gleb Stolyarov y Mukhammadsharif Mamatkulov; reporte adicional de Olzhas Auyezov; editado en español por Carlos Serrano)

