Escasez de baños en funcionamiento provoca caos en el aeropuerto de Tokio

Los usuarios del aeropuerto Haneda de Tokio, uno de los más transitados del mundo, tuvieron que soportar este viernes una incómoda espera para sus vuelos ya que hasta el 70% de los baños de la terminal 2 estaban fuera de servicio.

Un portavoz del operador aeroportuario confirmó la existencia de un problema de fontanería a la AFP y dijo que a media tarde, 51 de las 144 zonas de aseos seguían afectadas.

Los pasajeros de la terminal expresaron cierto pánico en las redes sociales.

"Me alegro de haber llegado sano y salvo a Haneda (...) pero no puedo usar el baño. Es una emergencia", escribió un usuario en X.

"La mayoría de los baños de la Terminal 2 están fuera de servicio... Como persona con un estómago sensible, esto es un fastidio", dijo otro.

Una tercera persona dijo que había largas colas para ir al baño en la estación de tren del aeropuerto y describió "un caos total en la Terminal 2 de Haneda".

El problema se debió a fallos eléctricos en las bombas que suministran agua a las instalaciones, explicó el portavoz de Japan Airport Terminal, que pidió mantener el anonimato.

"El personal nos avisó alrededor de las 05:00 de la mañana (20:00 GMT del jueves)", precisó, antes de añadir que se tardó once horas en resolver el problema.

"Había agua corriente en los lavabos, donde la gente se lava las manos, pero en muchos baños no", aseguró.

"Nuestro personal dirigió a los usuarios a los aseos que funcionaban. En algunos casos, nuestro personal utilizó cubos para limpiar los aseos después de su uso", detalló.

