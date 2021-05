Escenas cubanas y u2: julian lennon comparte fotos en muestra virtual

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES, 21 mayo (Reuters) - Ya sea tomando fotos de la vida cotidiana en Cuba o de miembros de la banda de rock irlandesa U2, el fotógrafo y cantante Julian Lennon dice que las fotos que más le gustan son las espontáneas.

"Las que realmente disfruto más es (...) el impulso del momento", dijo Lennon, de 58 años, a Reuters.

Julian, hijo del fallecido Beatle John Lennon y su primera esposa Cynthia, está compartiendo una selección de sus fotos en una exhibición virtual llamada "Vision" en la página web de Aston Martin Residences en Miami.

"Se trata de (...) dar las personas un vistazo a otros mundos que tal vez nunca lleguen a ver", afirmó.

Lennon recuerda un momento particular que dijo que tuvo un gran impacto en su trabajo: una noche de 2010, mientras estaba en el suelo, Lennon fotografió al líder de U2, Bono, con una foto de John Lennon detrás suyo.

"Inicialmente pensé 'oh, ese es un sándwich de Lennon', pero ese no hubiera sido un buen título, por supuesto", bromeó.

"Pero pensé, 'Dios mío, es alguien a quien admirar. Él (Bono) era un gran admirador de papá como yo y como yo también era un gran admirador suyo, fue un momento en el que realmente cambié mi enfoque sobre cómo fotografiar las cosas", agregó.

Lennon, también conocido por su música y su trabajo benéfico, realizó su primera exhibición de fotos en 2010 en Nueva York.

Entre las fotografías que exhibe en "Vision" hay atardeceres caribeños, murales en Colombia, U2 trabajando en canciones y la nadadora sudafricana Charlene Wittstock preparándose para su casamiento civil con el príncipe Alberto de Mónaco.

"Creo que la razón por la que personas como los chicos de U2 y otros han confiado en mí para estar cerca es porque he pasado por ese camino (...) ya sean paparazzi o no", dijo Lennon. "Y sé que cuando estás en la zona creativa, ya sea con la música o de otra manera, no quieres distracciones", agregó.

Lennon tenía cinco años cuando sus padres se separaron. Paul McCartney, el compañero de su padre en los Beatles, escribió "Hey Jude" como un consuelo para él.

"Es una relación de amor y odio con 'Hey Jude'", contó. "Siento una enorme gratitud (...) también es un recuerdo triste", concluyó. (Reporte de Marie-Louise Gumuchian Editado en español por Lucila Sigal)

Reuters