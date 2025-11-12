Escocia confía en poder contar con Russell y Fagerson ante Los Pumas
Escocia mantiene la confianza en que los experimentados Finn Russell y Zander Fagerson estarán aptos para jugar ante Los Pumas de Argentina.
Escocia mantiene la confianza en que los experimentados Finn Russell y Zander Fagerson estarán aptos para jugar ante Los Pumas de Argentina, el domingo en Murrayfield, Edimburgo.
El apertura Russell fue sustituido en el minuto 74 de la derrota del pasado fin de semana ante Nueva Zelanda (25-17) tras sufrir molestias en la rodilla y el tobillo, mientras que el pilar Fagerson arrastra desde abril sendas lesiones en la pantorrilla y la rodilla.
"Zander ha estado entrenando a tope, lo que es una fantástica noticia", explicó este miércoles el miembro del equipo técnico del XV del Cardo, Pieter de Villiers.
"Mañana (jueves) es obviamente nuestro principal entrenamiento. Veremos cómo responde y a partir de ahí tomaremos una decisión", añadió.
Sobre Russell, el antiguo internacional francés apuntó: "Finn también ha entrenado a tope, así que somos optimistas sobre su disponibilidad".
Sobre el combinado argentino afirmó: "Argentina ha vencido recientemente a los All Blacks, a los Springboks, a Australia, han ganado a muchos equipos top (...) será un partido muy duro contra un equipo de clase mundial".
