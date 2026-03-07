Escocia gana a Francia y deja abierto el título en el Seis Naciones

La selección escocesa de rugby superó por 50-40 a Francia este sábado en Murrayfield, en la cuarta jornada del Torneo Seis Naciones, y deja abierto el título para la última fecha, al que aspiran tres equipos.

Gracias a su victoria, Escocia tendrá la ocasión el próximo fin de semana de ganar el título más importante del hemisferio norte, que no logra desde 1999, en la última edición con cinco equipos y antes de la entrada en el torneo de Italia, al que también aspiran Francia e Irlanda.

Para lograrlo deberá ganar en Dublín a Irlanda, que también aspira al título luego de su victoria 27-17 el viernes contra Gales, y esperar al resultado de Francia, que recibirá a Inglaterra.

Toda la última jornada tendrá lugar el sábado de la próxima semana, pero Francia jugará ya conociendo el resultado del Irlanda-Escocia.

Pese a la derrota, que le impedirá hacer el Grand Slam (ganar sus cinco partidos), el XV del Gallo es el único que depende de sí mismo.

Empatado a 16 puntos con Escocia, los franceses tienen una diferencia de puntos a favor de 79, por +21 de los escoceses. Ese es el primer criterio para desempatar a los equipos igualados a puntos.

En caso de traspié francés, el título será para el vencedor del Irlanda-Escocia. El XV del Trébol suma 14 puntos, tercero.

El XV del Gallo se presentó en Murrayfield invicto y como claro aspirante al Grand Slam, pero recibió una paliza de Escocia, aunque al final del partido pudo maquillar el resultado y sumar un punto por haber anotado cuatro tries que puede ser decisivo en la lucha por el título.

En una tarde despejada en Edimburgo y hasta soleada, el único equipo que brilló fue Escocia, con siete tries anotados - Graham (5, 59), Steyn (26, 51), Schoeman (32), White (44), Jordan (63) - y 15 puntos con el pie de la estrella Finn Russell.

- Bonus ofensivo puede ser decisivo -

Con el partido decidido (47-14 en el minuto 64) luego de un inicio de segundo periodo arrollador (con 4 tries en los primeros 23 minutos de la reanudación), Francia tiró de orgullo para maquillar el resultado con las anotaciones de Dupont (66), Ramos (74, 80+1), Jegou (78) y depender de ella para ganar el título.

El wing francés Louis Bielle-Biarrey hizo el primer try de los galos (18') para alargar su racha anotadora a nueve partidos consecutivos anotando al menos un ensayo, un récord en el Seis Naciones.

"Ha sido un partido de locos. Un marcador final a 90 puntos es algo inédito a este nivel, sobre todo contra Francia", destacó tras el partido el wing escocés Darcy Graham.

"La confianza está al máximo, seguramente más alta que nunca", añadió al ser preguntado por la última jornada.

El segunda línea francés Charles Ollivon lamentó la "falta de disciplina" defensiva de su equipo, aunque se felicitó por el bonus ofensivo que puede resultar decisivo: "era nuestro objetivo en la segunda parte para tener nuestro futuro en nuestras manos".

"Ahora ya está, queda atrás. Tenemos que ser capaces de volver a enchufarnos esta semana que viene y volver a partir de una base sólida para ir a por el título la próxima semana", añadió.