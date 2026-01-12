Escolta de Maduro entra al gobierno interino de Venezuela en primeros cambios ministeriales

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sumó el lunes a su gabinete a un escolta del depuesto mandatario Nicolás Maduro, en los primeros cambios ministeriales de su gobierno.

Rodríguez designó al capitán Juan Escalona como ministro del Despacho de la Presidencia, que lleva la agenda presidencial y sirve de nexo con los distintos organismos del Estado.

Escalona formaba parte del anillo de seguridad de Maduro, que fue capturado el 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores, durante un bombardeo de Estados Unidos a Caracas.

En ese ataque murieron unos 55 uniformados, incluidos 32 cubanos, del esquema que protegía a Maduro.

La presencia de Escalona el 4 de enero en el primer consejo de ministros con Rodríguez al frente borró rumores de que murió en la incursión.

Escalona forma parte de las primeras modificaciones en el nuevo gobierno, que está bajo presión de Washington.

Además de Escalona, designó a otro militar, Aníbal Coronado, como ministro de Ecosocialismo (Ambiente).

Rodríguez anunció ambos nombramientos en su cuenta en Telegram.

"Sé que su lealtad, capacidad y compromiso llevará adelante el seguimiento del desarrollo de los planes de nuestro Gobierno Bolivariano junto al pueblo", escribió Rodríguez sobre Escalona, que fue edecán de Chávez.

Tras la muerte del popular presidente en 2013, trabajó en la seguridad de Maduro.

Escalona recién se juramentó como diputado del Parlamento el 5 de enero. Ganó un escaño en las elecciones de mayo pasado.

"Leal a la Revolución Bolivariana, a Chávez y a Maduro", dice su biografía en su cuenta de Instagram.

Hace pocos días, Rodríguez cambió al jefe de la guardia presidencial, que a su vez encabeza el temido cuerpo de contrainteligencia, y nombró a un nuevo zar económico.

El nuevo gobierno de Rodríguez dio un vuelco en la relación de Caracas con Washington. El presidente Donald Trump dijo incluso estar satisfecho con la sucesora de Maduro y deslizó su intención de reunirse con ella.

Maduro y Flores encaran en Nueva York un juicio por narcotráfico.