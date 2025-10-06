Escotet (Abanca): "No vemos motivos para salir a cotizar en este momento"

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha descartado sacar a cotizar en Bolsa la entidad, pese a que los niveles de rentabilidad y valoraciones del sector estén en niveles más atractivos que hace unos años. "No vemos motivos para salir a cotizar en este momento. El bloque de control es muy estable", ha subrayado Escotet durante su intervención en el 'XVI Encuentro Financiero', organizado por KPMG y Expansión. El presidente y su 'family office' controlan cerca del 85% del capital de Abanca.

El presidente de la entidad ha explicado que salir a cotizar hace años "no era oportuno" porque los precios "no tenían sentido", aunque ahora la realidad es complemetamente distinta, con casi todos los bancos cotizando con primas sobre su valor en libros. "Es un momento atractivo para hacerlo dados los niveles de rentabilidad que tenemos. Para nosotros, la única forma de justificarlo sería que fuera por una operación de mayor escala o para facilitar procesos de integración", ha recalcado Escotet.

A futuro, el presidente de la entidad ha defendido que la firma continuará con su estrategia de diversificación, consolidándose en los mercados donde tiene presencia e invirtiendo en tecnología. Respecto a la compra de Eurobic, Escotet ha apuntado a que permitirá "tener mayor masa crítica" para competir. Además, se fortalecerá el negocio con la complementación de las redes de Eurobic y Abanca en Portugal, así como la implementación de la plataforma tecnológica.

Precisamente sobre la tecnología, Escotet ha defendido el retorno que genera la implementación de soluciones de inteligencia artificial. "Estoy absolutamente convencido de que es rentable y será progresivamente mucho mayor", ha defendido, aunque ha dicho que hay que tener claro "dónde están las mejores oportunidades.