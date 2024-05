Escotet (Abanca) ve poco margen para fusiones transfronterizas por los tipos y la unión bancaria incompleta

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, considera que existe poco margen para ver fusiones transfronterizas tanto por el nivel actual de los tipos de interés y como porque la unión bancaria está incompleta.

"No creo que se pueda ambicionar a fusiones transfronterizas de gran envergadura mientras tanto no seamos capaces de tener un mercado único, mientras tanto no seamos capaces de tener una cierta homologación en materia fiscal y en materia de regulación", ha indicado Escotet durante su intervención en un acto organizado por IESE y FTI Consulting.

Asimismo, el banquero ha considerado que hay que ser "realista" sobre las verdaderas sinergias que se pueden lograr en una fusión de este tipo. En el caso de Abanca, ha destacado que se ha podido lograr cierto ahorro de costes en servicios centrales por la cercanía de Galicia con Portugal.

A futuro, Escotet también ha previsto que se podrán seguir viendo retornos sobre capital (RoE, por sus siglas en inglés) de doble dígito, capaces de cubrir el coste de capital. "Esa misma circunstancia creo que reduce considerablemente las posibilidades de adquisición", ha explicado.

"Tengo un razonable optimismo de que se pueda lograr seguir manteniendo rentabilidades por arriba del coste de capital y en consecuencia la posibilidad de llevar a cabo integraciones, por lo menos en la forma en que nosotros las fuimos haciendo, creo que francamente es mucho más reducida", ha apostillado.

El banquero considera "poco probable" que se pueda volver a ver una situación de tipos de interés negativos por un tiempo tan prolongado como el que hubo en Europa. De hecho, ha apostado por que el precio del dinero se sitúe en el entorno del 2,5% o el 3%. Por el modelo de negocio de la banca española, esto permitirá "razonables niveles de crecimiento".

Respecto al futuro, Escotet considera que el modelo de negocio va a ser mixto, con fuerte digitalización y presencia física. En el caso de Abanca, el 80% de sus transacciones de origen digital acaban teniendo algún componente físico.

Además, el presidente del banco gallego ha avanzado que la existencia de más consolidación es una oportunidad para los bancos medianos. "El cliente es cada vez menos paciente en este tipo de integración", ha indicado.

Europa Press