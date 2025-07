Escritor albaceteño que triunfa con más de 100.000 libros saca una nueva novela sobre superación a través a la música

ALBACETE, 12 Jul. 2025 (Europa Press) - En el pequeño pueblo de Cenizate, con poco más de 1000 habitantes y en mitad del llano de La Manchuela, Miguel Ángel Montero (47 años, Albacete) es un simple maestro de colegio, pero su obra literaria ha conquistado el corazón de miles de lectores en España y ha cruzado fronteras alcanzando el best seller en países como Polonia y Bulgaria, con más de 100.000 ejemplares vendidos y a los que ahora se suman los de su nueva novela, 'La mujer que apagó su música', un viaje de superación a través de la interpretación y la melodía, bajo el sello de Penguin Random House (Aguilar). Montero, licenciado en antropología por la Universidad Complutense de Madrid, autodidacta y con corazón de aventurero tras recorrer más de 60 países, explica en una entrevista con Europa Press las claves de su nuevo libro, centrado en el autodescubrimiento y donde se mezcla la ficción con el simbolismo mágico. La protagonista, una violinista frustrada, en medio de una crisis existencial y arrastrada por exigencias y presiones del pasado, se enfrenta al dilema del fracaso de su carrera y el abandono de sus sueños. Con la ayuda de un misterioso personaje, conocido para los lectores de su primera novela, la artista se embarca en un proceso de realización personal a través de la música para recordar su esencia y vitalidad. Aunque este nuevo libro conecta con su primera y más vendida novela, 'El hombre que le tenía miedo a vivir', Montero deja claro que "no es una continuación, se pueden leer de manera independiente, aunque están vinculadas". El escritor destaca que en esta historia usa "la música como una metáfora sobre la esencia que tenemos dentro y que muchas veces apagamos conforme nos hacemos mayores por el ruido y las dinámicas de la vida, aunque nunca desaparece del todo". El autor intenta romper con esta novela la rutina de un mundo que vive "en piloto automático, sin saber hacia dónde queremos ir" y que lo ha llevado a crear una serie de obras que la editorial cataloga como "narrativa de crecimiento personal". "No me gustan los manuales de autoayuda con pautas e instrucciones, me parecen aburridos, prefiero escribir una novela con una buena historia que mezcla entretenimiento, intriga, sentimientos y enseñanzas con reflexiones y personajes con los que te identifiques y te ofrezcan herramientas útiles en tu día a día", desarrolla Montero. Además de sus vivencias en monasterios y conviviendo con tribus durante sus viajes, Montero asegura que sus grandes maestros son sus propios alumnos del colegio, quienes ven el mundo sin los filtros impuestos a los adultos. "Aprendo yo más de ellos que ellos de mí", confiesa Montero, quien mantiene su trabajo de maestro --con reducción de jornada-- en el pequeño pueblo de Albacete. CARRERA "LLENA DE DESAFÍOS" Aunque la carrera de este escritor albaceteño está batiendo récords de ventas, ha estado llena de desafíos. Montero se editó él mismo en 2018 su primera obra y la publicó en la plataforma digital de Amazon, "la librería más grande del mundo", según describe este escritor. "Nadie me conocía e ir de editorial en editorial sin contactos ni renombre es muy difícil", manifiesta el autor, que confiesa que "al fin y al cabo son negocios que prefieren apostar por lo seguro y lo que saben que va a vender". Pero comenzar en el mundo digital por cuenta propia no fue sencillo. "Tienes que aprender tú mismo edición, marketing, cómo lograr posicionarte mejor en plataformas digitales, al final te conviertes en un hombre orquesta", rememora. Afirma que su éxito despegó gracias a las buenas reseñas que empezó a recibir en la plataforma y que impulsaron la novela 'El hombre que tenía miedo a vivir' a los primeros puestos de ventas en un par de años. "Nunca me imaginé tener este éxito, conseguir vender más allá de tu entorno es muy difícil y más aún salir de tu país", comenta el autor. Novela "para todos los públicos" Fue entonces cuando empezó a recibir ofertas de sellos editoriales y tras firmar con Penguin Random House se reeditó en edición de bolsillo su primera novela. "Ha sido un camino lento y progresivo, pero he tenido suerte", argumenta Montero. Su último libro es la quinta publicación de su obra, que ahora suma el peso del éxito. "Es cierto que ahora tengo una editorial detrás, un equipo de personas que han apostado por mí y un fuerte sentimiento de responsabilidad", reconoce Montero, quien afirma que "eso ha hecho que me entregue más". El escritor albaceteño asegura que esta es una novela "para todos los públicos", escrita de manera "sencilla y ágil, cargada de intriga para enganchar al lector". "Creo que esta novela va a gustar mucho y, para estas fechas veraniegas, es la lectura perfecta", recomienda el escritor.

