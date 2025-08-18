Escritora irlandesa Sally Rooney anuncia que donará parte de sus derechos de autor a Palestina Action

La escritora irlandesa Sally Rooney, famosa por su best-seller Gente normal (2018), anunció que donará parte de sus derechos, incluidos los de las adaptaciones televisivas de sus novelas, a la organización británica Palestina Action, que ha sido prohibida.

"Tengo la intención de usar estos ingresos provenientes de mi trabajo, y mi notoriedad de manera más amplia, para apoyar a Palestina Action", declaró la novelista de 34 años, conocida por su compromiso con los derechos de los palestinos, en un artículo publicado este fin de semana en The Irish Times.

Como explica en el diario, la autora irlandesa recibe beneficios económicos de BBC, que coprodujo y transmitió las adaptaciones televisivas de Gente normal (2020), un éxito mundial, y Conversaciones entre amigos (2022).

A principios de julio, el grupo Palestina Action fue prohibido y añadido a la lista de organizaciones terroristas en Reino Unido, tras actos de vandalismo en una base de la fuerza aérea.

Desde entonces, más de 700 personas fueron arrestadas y unas 60 serán procesadas por manifestar su apoyo, en particular al portar pancartas durante las concentraciones.

"En este contexto, me siento obligada a afirmar una vez más (...) que apoyo a Palestina Action. Si eso me convierte en acusada de respaldar el terrorismo, según la ley británica, que así sea", escribe Rooney, quien reside en Irlanda.

"Con gusto publicaría este artículo en un periódico británico, pero eso ahora sería ilegal", añade la novelista.

Un portavoz del primer ministro británico afirmó, tras la iniciativa de Rooney, que "el apoyo a una organización prohibida es un delito según la Ley Antiterrorista" y agregó que nadie debería respaldar al grupo.

Rooney, quien ha vendido millones de novelas en el mundo, se negó en 2021 a que su tercer libro, "¿Dónde estás, mundo bello?", fuera traducido al hebreo por una editorial israelí que consideraba demasiado cercana al poder, lo que provocó fuertes reacciones en la comunidad judía.

Varias organizaciones y oenegés, entre ellas Naciones Unidas, Greenpeace y Amnistía Internacional, condenaron enérgicamente la prohibición de Palestina Action y advirtieron que arrestos de sus simpatizantes amenazan la libertad de expresión.

La fundadora de la organización, que busca denunciar "la complicidad británica" con Israel, en particular en la venta de armas, presentó un recurso legal que será examinado en noviembre.