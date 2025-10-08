Escrivá dice que los tipos de interés del BCE están en el nivel “adecuado”

MADRID, 8 oct (Reuters) -

Los tipos de interés europeos se encuentran en un "nivel adecuado" y no es necesario que el Banco Central Europeo ofrezca nuevas orientaciones, dijo el miércoles José Luis Escrivá, miembro de su Consejo de Gobierno, en un acto celebrado en Madrid.

El BCE mantuvo los tipos de interés este mes, tal y como se esperaba, y mantuvo una visión optimista sobre el crecimiento y la inflación, sin expectativas de nuevos recortes de los costes de financiación.

Escrivá dijo que los mercados esperaban tipos estables durante algún tiempo, aunque no descartó por completo otro movimiento.

"Opcionalidad significa opcionalidad", añadió, refiriéndose al enfoque del BCE, que depende de los datos y pretende mantener la flexibilidad en lugar de comprometerse con una senda predeterminada para los tipos.

El responsable de la política monetaria, que también es gobernador del Banco de España, dijo que el escenario central del BCE situaba la inflación en torno a su objetivo del 2%, pero reconoció que esa previsión aún podría cambiar en un entorno incierto.

La inflación en los 20 países que comparten el euro repuntó hasta el 2,2% en septiembre desde el 2,0% de agosto, en línea con lo esperado en un sondeo de Reuters entre economistas.

Escrivá dijo que los riesgos en términos de inflación estaban bien equilibrados, y añadió que no habían surgido riesgos a la baja para el crecimiento económico de la zona euro.

"No parece que haya riesgo de que Europa crezca demasiado rápido", añadió. (Información de Jesús Aguado y Emma Pinedo; redacción de David Latona; edición de Andrei Khalip e Inti Landauro; edición en español de Paula Villalba)