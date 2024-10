Escrivá es partidario de deducir las provisiones del impuesto a la banca en españa

MADRID, 22 oct (Reuters) - El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, dijo el martes en una entrevista al diario Expansión que el impuesto sobre beneficios extraordinarios que grava a los bancos debería rediseñarse para deducir las provisiones de la base imponible. "Como las entidades financieras suelen tener que realizar mayores provisiones durante la parte más baja de los ciclos económicos, al no deducirse estas provisiones del impuesto, la base imponible puede no reflejar adecuadamente la rentabilidad de las entidades", dijo Escrivá. "En la medida en la que no deduces provisiones de la base imponible, puedes estar penalizando en términos relativos una actividad bancaria sobre la que la imposición debería ser neutral", añadió. España impuso un gravamen del 4,8% durante dos años sobre el margen de intereses y las comisiones netas de los bancos superiores a 800 millones de euros (880 millones de dólares) en diciembre de 2022.

Ahora se está decidiendo si hacer permanente el impuesto temporal y negociando ajustes al mismo, en paralelo con las conversaciones sobre el presupuesto de este año. (Información de David Latona; edición de Clarence Fernandez; edición en español de Mireia Merino)

