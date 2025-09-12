Escrivá espera que la OPA de BBVA termine "lo antes posible" como decidan los accionistas y el mercado

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha explicado que, después de que el consejo de administración de Sabadell haya rechazado por unanimidad la OPA de BBVA y recomiende no aceptarla, "es el momento de los accionistas" y espera que el proceso termine "lo antes posible".

"Los accionistas tienen que pronunciarse ahora ante esta oferta y cada uno ha puesto encima de la mesa sus argumentos", ha señalado el gobernador en una entrevista en el programa 'Las mañanas de Radio Nacional de España', recogida por Europa Press.

Escrivá ha recordado que tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo (BCE) se pronunciaron sobre esta oferta "hace ya mucho tiempo".

"De hecho, esta OPA está durando mucho más de lo que nos gustaría por distintas razones", ha reconocido el gobernador.

En cualquier caso, ha explicado que el ángulo que tiene cada regulador y cada supervisor sobre el tema es distinto y, en el caso del Banco de España, fue el de constatar la solvencia y la reputación.

"Se han extendido todos los plazos al máximo y nosotros estamos realmente interesados en que el proceso termine lo antes posible como decidan los accionistas y el mercado", ha enfatizado.

El informe hoy publicado es una obligación que Banco Sabadell tenía como consecuencia de la OPA que BBVA inició el pasado lunes.

El Real Decreto de OPAs da un plazo de diez días a la sociedad afectada por la oferta para emitir un informe y dar su recomendación a los accionistas.

Así, Sabadell tenía hasta el 18 de septiembre, aunque finalmente no ha agotado ese plazo.

El consejo de Sabadell justifica su decisión a lo largo del informe señalando que la oferta es "inferior al valor actual de mercado de sus acciones", por lo que si los accionistas aceptan "perderían parte del valor actual de inversión" (en torno a un 10% a cierre del 10 de septiembre).