Escrivá prevé que la política monetaria del BCE se mantenga estable

MADRID, 19 dic (Reuters) -

José Luis Escrivá, dirigente monetario del BCE y gobernador del Banco de España, dijo el viernes que no veía motivos para modificar los tipos de interés y que esperaba que la política monetaria se mantuviera estable en un futuro próximo.

El mantuvo el jueves estables sus tipos de interés y revisó al alza algunas de sus previsiones de crecimiento e inflación, una medida que probablemente cierre la puerta a nuevos recortes de los costes de financiación a corto plazo.

"No sabemos si el próximo movimiento en qué dirección va a ser y cuánto tiempo vamos a mantener los tipos en este nivel", dijo Escrivá en una entrevista a la cadena española TVE, preguntado por un posible próximo movimiento de los tipos.

"Estamos abiertos a cualquier movimiento, en cualquier dirección en su caso, pero por el momento estamos muy cómodos con el nivel del 2% actual".

Las últimas cifras de crecimiento de la zona euro han superado las expectativas del BCE, gracias a que los exportadores han sorteado los aranceles estadounidenses mejor de lo previsto y a que el gasto interno ha compensado el malestar en el sector manufacturero.

Mientras tanto, la inflación se ha mantenido en torno al objetivo del 2% fijado por el banco central, impulsada por el aumento de los precios en el sector servicios, y se espera que se mantenga en ese nivel en un futuro próximo.

