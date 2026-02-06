Escrivá prevé que los tipos de interés del BCE se mantengan estables

MADRID, 6 feb (Reuters) -

José Luis Escrivá, consejero del BCE y gobernador del Banco de España, dijo en una entrevista con la cadena de radio española SER que prevé que los tipos de interés se mantengan estables en un futuro próximo, ya que las expectativas de inflación se mantienen en torno al objetivo del 2% fijado por la institución.

El Banco Central Europeo mantuvo el jueves los tipos de interés sin cambios, tal y como se esperaba, y restó importancia al impacto de las fluctuaciones del dólar en sus decisiones futuras, al tiempo que dejaba unas perspectivas de inflación prácticamente sin cambios que también apuntan a una política monetaria estable en los próximos meses.

El banco central de la zona euro ha mantenido los tipos sin cambios desde que en junio puso fin a una serie de recortes que se prolongó durante un año, y eso ha liberado casi por completo a los dirigentes monetarios de la presión de tener que proporcionar más apoyo. (Información de Jesús Aguado; edición de Emma Pinedo; edición en español de Jorge Ollero Castela)