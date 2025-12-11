Escrutinio especial de presidenciales Honduras empezaría el viernes

*

Consejera de árbitro electoral espera que proceso de revisión dure tres días

Observadores participarán en recuento, proceso será transmitido en vivo y en directo

Dirección de partido oficialista LIBRE rechaza los resultados, alega un "golpe electoral"

Próximo presidente enfrenta desafíos de gobernanza en medio de fragmentación política

Por Laura García y Diego Oré

TEGUCIGALPA, 11 dic (Reuters) - El escrutinio especial de las elecciones presidenciales hondureñas del 30 de noviembre podría empezar el viernes, estimó una de las consejeras del árbitro electoral, en medio de denuncias de fraude y pedidos por anular los comicios en el empobrecido país centroamericano. Los retrasos en el conteo de votos y las interrupciones en el sitio web del Consejo Nacional Electoral (CNE) han causado incertidumbre mientras los dos favoritos siguen prácticamente empatados.

"Yo deseaba que se iniciara hoy (...) esperaría que inicie mañana (viernes) en la tarde o finales de la tarde. Esa es mi expectativa, que se inicie lo más pronto posible", dijo Cossette López-Osorio en una entrevista con la emisora Radio Cadena Voces.

"Yo esperaría que en tres días podríamos estar saliendo de las (verificaciones) relacionadas con (la elección) presidencial", agregó.

La consejera explicó que la noche del miércoles empezó a correr un período de 24 horas para que los partidos políticos escojan a sus representantes para el proceso de revisión. Además, participarán observadores acreditados por el CNE y el proceso será transmitido en vivo y en directo.

Más tarde, Marlon Ochoa, consejero del CNE afín al oficialismo, dijo a Reuters: "estimo que arrancaremos el sábado, aún no hay fechas confirmadas".

Aproximadamente 2.773 actas presentan inconsistencias. Aquellas actas, que representan el 14,5% del total, pueden tener cientos de miles de votos, más que suficientes para cambiar la tendencia actual, lo que prolonga la incertidumbre en la inestable Honduras. Los resultados seguirán siendo preliminares mientras no se complete la revisión, y el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para declarar al ganador, que asumirá en enero para el período 2026-2030.

Con más del 99% de los votos contados después de 12 días, el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, mantenía el jueves una ventaja de poco más de 42.000 votos sobre el contendiente del centrista Partido Liberal, Salvador Nasralla.

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años y quien ha sido respaldado abiertamente por Donald Trump, obtenía el 40,52% de los votos frente al 39,20% del presentador de televisión Nasralla. Más atrás aparecía la candidata de LIBRE, la exministra Rixi Moncada, con el 19,29% de las preferencias y la mitad de votos que sus contrincantes. Los dos principales candidatos han asegurado que, según sus balances, serán los ganadores de la contienda. Nasralla, de 72 años, denunció presuntas irregularidades en el escrutinio. Diversos miembros de la cúpula de LIBRE han dicho que no aceptan los resultados y el miércoles, una comisión del Congreso hondureño amenazó con rechazar los resultados, citando un "golpe electoral" y acusando a Trump de "interferencia". El gobierno de Estados Unidos ha dicho que observa cuidadosamente el escrutinio y ha advertido que está listo para responder "con rapidez y firmeza". Días antes de las elecciones, Trump llamó a votar por Asfura, criticó a sus adversarios y dijo que indultaría al exmandatario Juan Orlando Hernández, quien purgaba una condena de 45 años por narcotráfico y quien fue señalado por la mayoría de la población de participar en un fraude electoral en las elecciones de 2017 que le aseguró la reelección.

"SERIOS PROBLEMAS DE GOBERNABILIDAD"

En las semanas previas a las elecciones -donde también se eligió a los 128 miembros del Congreso unicameral y miles de otros cargos públicos- el oficialismo y la oposición se acusaron mutuamente de

planear un fraude

y no ahondaron en planes concretos para resolver los grandes problemas que aquejan al país: narcotráfico, corrupción y la pobreza, que afecta a seis de cada 10 hondureños.

"Independientemente de quién gane, las irregularidades reportadas en el proceso han amplificado las dudas que ya existían sobre el sistema electoral y han erosionado el apoyo público al gobierno entrante. Considerando la profunda desconfianza que ya existe hacia la clase política, este no es un problema menor", dijo Arantza Alonso, analista senior para las Américas en la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft.

El próximo presidente enfrentará serios problemas de gobernabilidad, sustentados por una profunda fragmentación política, la desconfianza pública, el estancamiento legislativo y las presiones externas.

El margen de maniobra del próximo gobierno será extremadamente limitado", agregó.

Honduras aún enfrenta las secuelas del golpe de Estado en el que una alianza de militares, políticos y empresarios de derecha derrocó a mediados de 2009 a Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria Xiomara Castro.

Ese golpe marcó profundamente la institucionalidad y a la ciudadanía hondureña, que votó masivamente por LIBRE en las presidenciales de 2021 para poner fin a más de un siglo de gobiernos de los partidos Nacional y Liberal.

El resultado de las elecciones hondureñas también está siendo seguido con atención desde Asia. Tanto Asfura como Nasralla han dicho que, de ganar, podrían retomar las relaciones diplomáticas con Taiwán, rotas por el gobierno de Castro en 2023. El cambio representaría el mayor revés diplomático en la región para China desde 1990, cuando el gobierno nicaragüense de Violeta Chamorro restableció sus propias relaciones con Taipéi.

(Reporte de Laura García en Tegucigalpa y Diego Oré en Ciudad de México; Editado por Adriana Barrera)