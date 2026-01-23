Escudería Alpine lanza su nuevo coche de F1 en un crucero

Por Alan Baldwin

BARCELONA, 23 ene (Reuters) - La escudería Alpine, propiedad de Renault, presentó el viernes su nuevo coche de Fórmula Uno en un crucero, embarcándose en un viaje con el que espera llegar de nuevo a lo más alto tras acabar últimos en una nefasta temporada 2025.

El piloto francés Pierre Gasly se unió a su compañero de equipo argentino Franco Colapinto en la presentación del coche A526 de color rosa y azul a bordo del MSC World Europa, atracado en la terminal de cruceros de Barcelona.

Con una nueva era de motores que comenzará la semana que viene con los tests privados en Barcelona y los cambios de reglamento más radicales en décadas, los equipos de Fórmula 1 podrían enfrentarse a unos meses complicados en los que aún no se ha establecido el orden jerárquico.

Alpine, que ha estado trabajando en su coche de 2026 durante más tiempo que la mayoría, reconociendo la necesidad de dar un salto significativo en el rendimiento, tendrá motores Mercedes en lugar de Renault.

"El juego es siempre el mismo: tenemos que ir rápido", dijo a los invitados y a los medios de comunicación el asesor ejecutivo Flavio Briatore, que llevó a los predecesores del equipo, Benetton y luego Renault, a los títulos en las décadas de 1990 y 2000.

"Creo que este año seguro que somos competitivos".

El equipo rodó con el coche en Silverstone a principios de semana, sin incidentes.

Gasly, ganador de una carrera y autor de todos los puntos del equipo la temporada pasada, dijo que estaba emocionado.

"Es una gran oportunidad para nosotros como equipo. Es una gran oportunidad, obviamente, para nosotros los pilotos", añadió. "Va a ser muy técnico. Va a haber muchas cosas que aprender y a las que adaptarse".

Colapinto, que aún no ha sumado ningún punto para Alpine, afirmó que los problemas del año pasado se debieron a que el equipo se centró en 2026 y en adelantarse a los acontecimientos.

Briatore dijo que ahora no habría excusas.

"Tenemos un coche nuevo y los mismos pilotos", añadió el italiano. "Les prometo que él (Colapinto) ha hecho un muy buen trabajo. Espero que el resultado sea mucho mejor y que esté listo para competir con Pierre".

"Necesitamos dos pilotos que compitan todo el tiempo para el equipo".

(Reportaje de Alan Baldwin, edición de Ken Ferris, editado en español por Daniela Desantis)