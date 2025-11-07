Escudería de F1 Alpine confirma que argentino Colapinto acompañará a Gasly en 2026

SAO PAULO, 7 nov (Reuters) - El piloto argentino Franco Colapinto continuará junto al francés Pierre Gasly en Alpine la próxima temporada, anunció el viernes el equipo de Fórmula Uno, propiedad de Renault, en el Gran Premio de Sao Paulo.

Mientras que Gasly tiene contrato hasta fines de 2028, el futuro de Colapinto era incierto mientras el equipo evaluaba sus opciones.

El piloto de 22 años, que sustituyó al debutante australiano Jack Doohan tras las seis primeras carreras de la temporada, sigue siendo el único de la parrilla que aún no ha puntuado en 2025.

(Reporte de Alan Baldwin en Londres; editado por Carlos Serrano)