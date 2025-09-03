Escudería de Michael Jordan en NASCAR lucha por estatus de “charter” en medio de demanda explosiva

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE. UU. (AP) — Dos escuderías de la NASCAR, una de ellas propiedad del miembro del Salón de la Fama de la NBA Michael Jordan, argumentaron el martes ante un juez federal por qué las organizaciones aún deberían recibir una orden judicial preliminar para que se les otorgue el rango de "charter".

Dicho rango garantiza al equipo que lo posea la participación de al menos un auto en cada carrera de la Series Cup.

Las escuderías inconformes quieren que la orden judicial les otorgue ese beneficio al menos en tanto se resuelve su demanda antimonopolio contra la serie de carreras de autos producidos en masa.

El documento de 11 páginas presentado en el Tribunal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte respondió a una notificación entregada por la NASCAR al juez Kenneth Bell, acerca de que no redistribuiría ningún certificado de "charter" a nuevos participantes mientras el caso se dirige hacia su fecha de audiencia el 1 de diciembre.

El paso atrás dado por la NASCAR el viernes se produjo un día después de una audiencia ríspida que incluyó la divulgación de correos electrónicos y mensajes de texto llenos de improperios por parte de Jordan y otras figuras conocidas en el litigio.

23XI Racing, el equipo propiedad de Jordan y el tres veces ganador de las 500 Millas de Daytona Denny Hamlin se unió en una demanda a Front Row Motorsports, propiedad del empresario Bob Jenkins. La denuncia hace a la NASCAR reclamos antimonopolio relacionados con el sistema de "charter".

Esa condición es el equivalente a una franquicia y garantiza a los autos tanto un lugar entre los 40 participantes cada semana, como una porción significativamente mayor de los pagos.

Después de más de dos años de negociaciones ásperas, la NASCAR presentó en septiembre a los equipos su oferta final sobre extensiones de certificados de "charter". Trece organizaciones firmaron los acuerdos, pero 23XI y Front Row se negaron.

Los dos equipos inicialmente ganaron una orden judicial preliminar para ser reconocidos como poseedores de "charter" para esta temporada hasta un veredicto del jurado sobre las acusaciones antimonopolio. Eso fue revocado, y 23XI y FRM actualmente compiten como equipos "abiertos".

La NASCAR quiere que se devuelva el dinero que los equipos recibieron durante la parte de la temporada en que contaban con "charter".

