Escuela colapsada en Indonesia podría tener 91 personas bajo sus escombros

Unas 91 personas podrían estar atrapadas bajo los escombros de una escuela que se derrumbó en la isla de Java, la principal de Indonesia, informaron las autoridades en medio de las operaciones de búsqueda de sobrevivientes.

La escuela islámica de internado en la localidad de Sidoarjo se derrumbó el lunes cuando los estudiantes se congregaron para las oraciones vespertinas, según medios locales.

"Con base en datos de asistencia de estudiantes, 91 personas estarían sepultadas bajo los escombros del edificio", declaró Abdul Muhari, portavoz de la Agencia Nacional de Desastres y Mitigación, en un comunicado divulgado el martes en la noche.

Previamente había informado de tres muertos y 38 desaparecidos en el desastre.

Las autoridades indicaron el miércoles que intentaban confirmar el número de desaparecidos, al ser consultados en una conferencia de prensa en Sidoarjo.

"La estructura principal colapsó totalmente. Priorizamos salvar a las víctimas que están vivas", indicó Emi Freezer, jefe de operaciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate.

Decenas de familiares esperaban el miércoles en la escuela colapsada con la esperanza de tener noticias de sus seres queridos.

gc-ebe/mtp/mas/pb