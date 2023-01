Escuelas públicas de seattle demandan a tecnológicas por los daños que causan las redes sociales

8 ene (Reuters) - El distrito escolar público de Seattle presentó una demanda contra las grandes tecnológicas alegando que las empresas eran responsables del deterioro de la crisis de salud mental entre los estudiantes y afectaban directamente a la capacidad de las escuelas para llevar a cabo su misión educativa.

La demanda, presentada el viernes contra Alphabet Inc , Meta Platforms Inc, Snap Inc y ByteDance, propietaria de TikTok, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, sostiene que diseñaron a propósito sus productos para enganchar a los jóvenes a sus plataformas y que estaban creando una crisis de salud mental.

En declaraciones enviadas por correo electrónico a Reuters, Google dijo que ha invertido mucho en la creación de experiencias seguras para los niños a través de sus plataformas y ha introducido "fuertes protecciones y características dedicadas para priorizar su bienestar".

Snap dijo que trabaja en estrecha colaboración con muchas organizaciones de salud mental para proporcionar herramientas y recursos dentro de la aplicación para los usuarios y que el bienestar de su comunidad es su máxima prioridad.

Meta Platforms y TikTok no respondieron inmediatamente a la petición de Reuters para que comentaran el asunto. En el pasado, las empresas han dicho que su objetivo es crear una experiencia agradable para los usuarios y excluir el contenido nocivo e invertir en moderación y controles de contenido.

La demanda dice que las acciones de las empresas han sido un factor sustancial en la causa de una crisis de salud mental juvenil.

"Los demandados han explotado con éxito los cerebros vulnerables de los jóvenes, enganchando a decenas de millones de estudiantes de todo el país en circuitos de retroalimentación positiva de uso excesivo y abuso de las plataformas de redes sociales de los demandados", dice la demanda.

Los estudiantes con problemas de salud mental obtienen peores resultados, lo que obliga a las escuelas a tomar medidas como formar a los profesores para identificar y tratar estos síntomas, contratar personal capacitado y tener recursos adicionales para advertir a los estudiantes sobre los peligros de las redes sociales, según la demanda.

La demanda solicita una indemnización por daños y perjuicios monetarios y otras sanciones.

En 2021, los legisladores estadounidenses acusaron al presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, de buscar mayores ganancias a costa de la salud mental de los niños, tras el testimonio de la denunciante Frances Haugen.

Facebook ha dicho constantemente que no está de acuerdo con la caracterización de Haugen de que la compañía no protegió a las adolescentes en Instagram.

"El argumento de que deliberadamente impulsamos contenido que hace enojar a la gente para obtener ganancias es profundamente ilógico", publicó en su página de Facebook en respuesta.

"Ganamos dinero con los anuncios, y los anunciantes nos dicen constantemente que no quieren sus anuncios junto a contenido dañino o irritante. Y no conozco ninguna empresa tecnológica que se proponga crear productos que enfaden o depriman a la gente". (Reporte de Jyoti Narayan en Bengaluru, reporte adicional de Rhea Binoy en Bengaluru Editado en español por Javier López de Lérida)

Reuters