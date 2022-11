ESET alerta sobre un aumento en las estafas de venta de tickets por Internet durante el 2022

La compa√Ī√≠a de software especializada en ciberseguridad ESET ha alertado sobre un incremento en las estafas de venta de tickets por Internet en lo que va de a√Īo, que han aumentado m√°s de una quinta parte desde el a√Īo anterior, seg√ļn sus investigaciones.

ESET pide precaución sobre todo a la hora de comprar entradas para festivales o conciertos. Tras la pandemia, la demanda de entradas para este tipo de eventos se disparó y con ello la reventa de estos productos en mercados secundarios y redes sociales.

Para evitar estos fraudes ESET ha aconsejado a los clientes adoptar ciertas medidas de precaución a la hora de la compra, por ejemplo, verificar la identidad del vendedor o evitar comprar en mercados secundarios, así como la implantación de un software que difumine los códigos de barras o QR por defecto

Tal y como ha explicado el director de Investigaci√≥n y Concienciaci√≥n de ESET Espa√Īa, Josep Albors, esto supone "una lucrativa oportunidad para los estafadores" y aunque a menudo los enga√Īo son "obvios" y con precios exagerados, "debemos aprender a reconocerlos para evitarlos", ha comentado en una nota de prensa.

Los tickets electrónicos agravan el problema

La tendencia a que los billetes sean electr√≥nicos en lugar de f√≠sicos agrava el problema ya que los estafadores pueden vender el mismo billete varias veces en distintas plataformas en l√≠nea, seg√ļn ha asegurado ESET.

"No solo alguien podr√≠a copiar el c√≥digo de barras e ir al evento con una copia impresa, o una foto en su tel√©fono, sino que el √ļnico momento en que las v√≠ctimas se dar√≠an cuenta de que han sido estafadas es cuando lleguen al recinto y, en caso de no ser los primeros en entrar, la entrada no funcionar√°", ha apostillado Albors.

En este sentido, ESET recomienda no fotografiar las entradas ni publicarlas en Internet como prueba de su existencia de cara a una posible venta, ni siquiera con el c√≥digo QR o de barras tachado. Seg√ļn denuncia Albors, es "incre√≠blemente f√°cil" recrear el c√≥digo y producir una copia.

Además, en este tipo de estafa es muy complicado localizar a los ciberdelincuentes que utilizan herramientas disponibles para "ocultarse en línea". Para ello, ESET propone utilizar un software similar al que utiliza Google para difuminar las matrículas y las caras en Street View de Google Maps y, de esta manera, difuminar los códigos de barras y proteger al vendedor del billete.

Por otra parte ESET recomienda que, previo a la compra, se investigue sobre el vendedor y se acredite su identidad. También aconseja que se intenten evitar los mercados 'online' de segunda mano y prestar atención a las condiciones del servicio, así como a los detalles del envío y políticas de devolución.

Códigos de barra invisibles

ESET también se ha decantado por el "futuro" de los códigos de barras que podrían llegar a ser invisibles. Se trata de unos códigos que se imprimirían en el envase con tinta ultravioleta. De esta manera solo serían visibles cuando se apuntase a ellos con un escáner especializado.

Además, la empresa de ciberseguridad ha recordado que los códigos de barras y QR vienen "cada vez más protegidos" y se autentifican al instante, lo que permite reconocer los códigos que han sido replicados y aplicar una mejor protección.

"Cuando amenazan con falsificar todo tipo de productos, los c√≥digos de barras cifrados podr√≠an ser una soluci√≥n eficaz. Adem√°s, es posible que tambi√©n veamos c√≥digos de barras a√Īadidos a la blockchain, lo que podr√≠a a√Īadir otro nivel de seguridad a los problemas actuales de c√≥digos duplicados y, posiblemente, ayudar√≠a a erradicar el problema de las entradas falsas o que se venden varias veces", ha concluido Albors.

Europa Press