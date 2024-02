MEUDON, Francia--(BUSINESS WIRE)--feb. 28, 2024--

Eseye, proveedor global de soluciones de conectividad IoT, seleccionó a Thales para acelerar y simplificar el despliegue mundial de IoT con una solución de conectividad sin fisuras. La solución pionera de Thales permite a Eseye conectar automáticamente los dispositivos IoT con el perfil más adecuado la primera vez que se encienden y durante su vida útil.Thales Adaptive Connect(TAC) basada en la tecnología eSIM (SIM integrada) que simplifica drásticamente la gestión del ciclo de vida de los dispositivos IoT. Es la primera solución lista para el mercado que elimina la necesidad de configurar las suscripciones móviles en la fábrica o de que los técnicos las visiten sobre el terreno.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240228771898/es/

@thales

Eseye proporciona servicios de conectividad celular IoT en todo el mundo, y TAC aporta la gestión de la conectividad de los dispositivos IoT de forma remota para facilitar a sus clientes el despliegue y la asistencia de grandes proyectos en áreas como: servicios públicos inteligentes, cadenas de suministro, logística y automoción. De hecho, cualquier tipo de dispositivo IoT puede desplegarse y conectarse en cualquier región o país sin necesidad de configuración previa.

TAC gestiona de forma remota la configuración automática de la eSIM para proporcionar la mejor conectividad local desde su primer uso y durante toda su vida útil sobre el terreno. Con Thales, Eseye puede garantizar que todos ellos se conecten a la red móvil preferida siempre que sea necesario. Por ejemplo, los dispositivos IoT desplegados pueden cambiarse a otra red móvil de forma remota, por aire, en cualquier momento. La solución de Thales cumple totalmente con el estándar GSMA eSIM IoT SGP.32, garantizando la seguridad, fiabilidad y capacidad a prueba de futuro para casos de uso masivo de IoT.

Gracias a la oferta de conectividad de Thales para dispositivos basados en eSIM, Eseye podrá operar y gestionar una conectividad flexible e integral desde la fábrica hasta el campo, y a lo largo de todo el ciclo de vida del dispositivo. Esto significa que toda la operación, incluida la fabricación, la logística y la conectividad, se racionaliza y simplifica.

“Eseye está encantado de asociarse con Thales para llevar adelante esta innovadora solución IoT de vanguardia. La combinación del soporte SGP.32 y SGP.41 garantizará que los futuros despliegues de dispositivos IoT puedan ofrecer una eficiencia y un valor óptimos a nuestros clientes. Los clientes empresariales no sólo obtienen una plataforma eSIM totalmente preparada para el futuro, sino que también les permite elegir entre personalizar los dispositivos para las redes móviles locales antes de su despliegue o utilizar TAC para que lo haga por ellos sobre el terreno",afirma Adam Hayes, director de operaciones de Eseye.

" Eseye es un socio dinámico con el que también hemos trabajado en una prueba de concepto para clientes interesados en el aprovisionamiento en fábrica (IFPP) para sus dispositivos. Esto permite el aprovisionamiento seguro de perfiles durante el proceso de fabricación del dispositivo. Por ejemplo, un medidor de glucemia configurado en fábrica tendrá una batería mucho más duradera, ya que no será necesario descargar el perfil local sobre el terreno. Esta solución, que cumple las últimas especificaciones del mercado (SGP.41), conserva todas las ventajas de una conexión automática y rentable a la red local preferida, " manifestó Guillaume Lafaix, vicepresidente de Soluciones de Conectividad y Productos Embebidos de Thales.

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es líder mundial en tecnologías avanzadas en tres ámbitos: Defensa y seguridad, Aeronáutica y espacio, e Identidad digital y seguridad. Desarrolla productos y soluciones que contribuyen a que el mundo sea más seguro, más ecológico y más integrador.

El Grupo invierte cerca de €4000 millones al año en Investigación y Desarrollo, especialmente en áreas clave como las tecnologías cuánticas, Edge computing, 6G y ciberseguridad.

Thales tiene 77 000[1] empleados en 68 países. En 2022, el Grupo generó unas ventas de €17 600 millones.

[1] Excluida la actividad de Transporte

VISITE Thales GroupDigital Identity & Security

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240228771898/es/

contact: contacto de prensathales, relaciones con los medios

Identidad digital y seguridad

Vanessa Viala

+33 (0)6 07 34 00 34

vanessa.viala@thalesgroup.com

Keyword: europe united states north america france

Industry keyword: iot (internet of things) other technology software artificial intelligence networks internet consulting hardware data management professional services consumer electronics technology mobile/wireless online privacy fintech data analytics apps/applications carriers and services

SOURCE: Thales

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 02/28/2024 03:00 am/disc: 02/28/2024 03:00 am

http://www.businesswire.com/news/home/20240228771898/es