Esfuerzos UE por diversificar importaciones de materias primas críticas fracasan hasta ahora: auditores

Por Julia Payne

BRUSELAS, 2 feb (Reuters) - El Tribunal de Cuentas Europeo afirmó el lunes que los ⁠esfuerzos de la UE ⁠por diversificar sus importaciones de metales y minerales fundamentales para la tecnología, la defensa y la transición energética "aún no han dado ⁠resultados tangibles".

La ‌Ley ​de Materias Primas Críticas de la UE de 2024 estableció un plan ​para impulsar la producción local de 34 materiales estratégicos con el ‌fin de reducir la excesiva dependencia de las ‌importaciones procedentes de unos ​pocos países, principalmente China, Turquía y Chile.

La lista incluye litio, antimonio, tungsteno, cobre y elementos de tierras raras necesarios para fabricar productos como semiconductores, turbinas eólicas y proyectiles de artillería.

La ley establece objetivos no vinculantes para 2030, fecha en la que la UE debería extraer el 10% de los minerales que necesita, aumentar la capacidad de ⁠reciclaje de esos materiales al 15% y ser capaz de procesar el 40% de sus ​necesidades anuales de cada materia prima estratégica.

"Las perspectivas no son prometedoras: en la situación actual, siete de los 26 materiales necesarios para la transición energética tienen tasas de reciclaje de entre el 1% y el 5%, mientras que 10 no se reciclan en absoluto", afirma la ECA en un informe, ⁠en el que culpa a la falta de incentivos específicos para cada material.

"Las ​capacidades de procesamiento —para las que la UE pretende alcanzar el 40 % de su consumo en 2030— se están cerrando, en parte debido a los elevados costes energéticos, ‍que pueden obstaculizar gravemente la competitividad".

Además, las asociaciones estratégicas de la UE con terceros países en materia de materias primas aún no han dado frutos.

"La UE ha firmado 14 asociaciones estratégicas sobre materias primas en los últimos cinco años, siete de ​ellas en países con bajos índices de gobernanza. Las importaciones procedentes de estos países socios se redujeron entre 2020 y 2024 en aproximadamente la mitad de las materias primas examinadas", afirmó la ‍ECA. (Reportaje de Julia Payne; Editado en español por Juana Casas)