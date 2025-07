Esgrima: Fiamingo avanzó al cuadro principal del Mundial

Fiamingo, de 34 años, sumó seis victorias en igual cantidad de presentaciones y se clasificó a la etapa de definiciones prevista este miércoles 23, cuando comenzarán a entregarse las primeras medallas.

"Estoy muy satisfecha con este primer día. Necesitaba romper el hielo y me sentí muy bien. No participó de la fase de grupos de un Mundial desde 2019. No me gusta, pero me preparé bien y llegué a la competición con determinación", afirmó Fiamingo, que finalizó en el cuarto puesto de la fase preliminar, de la que participaron 188 atletas.

"Espero encontrar este mismo enfoque mañana, el día que realmente importa. Porque, desde luego, no vine aquí sólo para pasar la fase clasificatoria", agregó la italiana, que suma 10 presencias en el Mundial (en el que suma 2 títulos).

Fiamingo se sumó de esta manera a sus compatriotas Alberta Santuccio, Giulia Rizzi y Sara Kowalczyk, que estaban clasificadas por ranking a la ronda del miércoles 23, cuando se llevará a cabo la segunda jornada de competencia oficial que otorgará los títulos en la competencia masculina de florete individual y en la prueba femenina de espada individual.

Italia, presente en el Mundial con un total de 8 atletas, también apostará por Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi y Alessio Foconi, que ocupan el puesto 16 del ranking, en la competencia masculina por equipos de florete, cuyo título se definirá el sábado 26. (ANSA).