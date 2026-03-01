Esgrima: Inicia "Fencing for All"

Esta competición enfrenta a esgrimistas neurotípicos contra atletas con autismo o discapacidad intelectual en equipos mixtos de espada.

"Es un proyecto importante de integración e inclusión, que creo que debería llevarse a cabo y que puede servir de ejemplo para otras federaciones. Quería una competición por equipos en la que todos los atletas fueran iguales, porque tras esa máscara no debería ser posible identificar si alguien tiene autismo o neuropatía. Todos somos iguales en esgrima", declaró el presidente de la FIS, Luigi Mazzone.

El torneo, que se celebra con motivo del décimo aniversario de la Accademia Scherma Lia, que inició sus actividades para atletas con autismo, contará con la participación de 15 equipos que representan a seis regiones italianas.

Cada equipo incluirá al menos un esgrimista con autismo (o discapacidad intelectual), dando continuidad al proyecto de la FIS para promover una mayor integración en sus instalaciones.

"La FIS, al igual que otras federaciones, lleva años dando pasos agigantados. No deberíamos hablar de atletas paralímpicos, sino de atletas masculinos y femeninos. Esto está sucediendo ahora, y gran parte del mérito corresponde a los presidentes de estas federaciones", añadió Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI).

A su vez, Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comité Paralímpico Italiano (CIP), destacó que "el deporte paralímpico es diverso, su potencial es inmenso, necesitamos involucrar a más personas en el deporte, y sólo podemos lograrlo mediante un enfoque integrado con el CONI". (ANSA).