Esgrima: Italiano Curatoli, a comisión de atletas de la FIE

"Es un gran honor para mí, pero también una gran responsabilidad que siento que puedo asumir, representando a atletas de todo el mundo en la Comisión Internacional", declaró Curatoli, coronado en Tifilis con Michele Gallo, Matteo Neri y Pietro Torre.

El italiano de 31 años recibió un apoyo masivo de sus compatriotas y de muchos colegas de otras delegaciones para llevar las preocupaciones de la comunidad de la esgrima competitiva al Comité Ejecutivo de la FIE.

"Me embarco en un nuevo reto, uno que me apasiona profundamente y al que dedicaré la misma determinación y entusiasmo que sigo mostrando en el mundo de la esgrima. La esgrima me ha dado muchísimo y quiero seguir dejando huella, no sólo buscando medallas importantes, sino también a través del trabajo de la Comisión", enfatizó Curaroli.

"Confío en que la experiencia adquirida durante tantos años de competición internacional, así como mi profundo conocimiento de la vida de los atletas, desde la base, puedan ser un valor añadido para realizar una valiosa contribución a todo el movimiento y, en particular, a mis compañeros esgrimistas", confió el italiano.

"Estoy orgulloso de esta elección por parte de atletas de todo el mundo y, aún más, de la candidatura para la que me ha elegido la dirección de la Federación Italiana de Esgrima (FIS), presidida por Luigi Mazzone", completó Curatoli. (ANSA).