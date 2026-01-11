Esgrima: medalla de oro para Italia en Hong Kong

La formación "azzurra" compuesta por Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi y Martina Batini se impuso por 45-22 en la final ante Francia para sumar su tercera medalla de oro seguida luego de los triunfos obtenidos en Palma de Mallorca y Busán.

Italia inició su camino en octavos de final (por su ubicación en el ranking), donde superó al equipo ruso (por 45-23), tras lo cual venció por 45-42 a Hungría y luego se impuso por 45-32 contra Canadá.

El próximo compromiso del seleccionado italiano dirigido por Simone Vanni será el primer "Grand Prix" de florete del año, previsto del jueves 5 al sábado 7 de febrero en Turín. (ANSA).