Esgrima: Presentan proyecto "Ecoblade"

El proyecto, presentado en el Salón de Honor del CONI, devuelve la vida a las cuchillas rotas en la pista, transformándolas en nuevos recursos para todo el movimiento de la esgrima, que durante la temporada 2025 registró la conquista de un total de 140 medallas para Italia.

"Con este proyecto, la FIS se sitúa a la vanguardia de la ecosostenibilidad", afirmó Mazzone.

"Es una iniciativa maravillosa. Con una trayectoria en el piragismo, donde el agua es un recurso preciado, siempre he tenido conciencia ambiental. Debemos tener un fuerte sentido de pertenencia y la necesidad de dar ejemplo", destacó a su vez Buonfiglio.

También Flavio Siniscalchi, jefe del departamento de deportes, y Claudio Barbaro, subsecretario de medio ambiente, presenciaron el acto.

El proyecto está liderado por el atleta olímpico y vicepresidente adjunto de la FIS, Daniele Garozzo, y se beneficiará de la colaboración con Acciaierie Valbruna, que recibirá todas las cuchillas rotas de la federación y supervisará su reciclaje.

En las primeras pruebas nacionales de esgrima para cadetes, juveniles y sénior en florete y espada, celebradas en Roma en noviembre pasado, se instaló un primer punto de recogida, lo que marcó el inicio de una travesía con el ambicioso objetivo de "dar nueva vida" a las aproximadamente 50.000 cuchillas que se rompen cada año durante las actividades de competición y entrenamiento en la esgrima italiana. (ANSA).