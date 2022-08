ESIC Sevilla oferta un Executive MBA con la posibilidad de una estancia en EE.UU., Gran Bretaña, China o México

La Escuela de Negocios ESIC de Sevilla dispone en su oferta formativa del Executive Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA), que cuenta con una estancia formativa con destino en EE.UU., Gran Bretaña, China y México. Así lo ha señalado ESIC en una nota de prensa, en la que ha destacado que la Escuela de Negocios destaca por su "ratio de empleabilidad (97%), así como por el aval de diferentes certificaciones, como la acreditación AMBA (Association of MBAs)".

Este máster está dirigido a "profesionales senior de cualquier rama profesional que, o bien quiera convertirse en directivo, o bien ya lo sea y quiera actualizar e impulsar su perfil profesional". Este curso se imparte íntegramente en español y tiene una duración de 18 meses, según ha recordado la Escuela de Negocios de Sevilla.

ESIC ha explicado que el contenido del Executive MBA se divide en cuatro partes. La primera de ellas trata asignaturas troncales de 'management', la segunda son asignaturas de especialización, la tercera se centra en asignaturas elegibles que permite "personalizar" este máster y la cuarta es la realización de un Trabajo de Fin de Máster (TFM) tutorizado que consiste en hacer un Plan de Negocio para la empresa del alumno.

La Escuela ha destacado que es en la tercera parte en la que se pueden elegir entre asignaturas de categoría (entre 'Management', Marketing y Tecnología), asignaturas para preparar una certificación adicional, y por último, también se puede elegir cursar un 'business study tour' o estancia formativa de negocios, "uno de los grandes factores diferenciales en la formación profesional en la actualidad".

ESIC ha señalado que los destinos disponibles son Washington (EE.UU.) para cursar 'Understanding today's Business Environment'; Miami (EE.UU.) para cursar Digital 'Business Innovation'; Londres (Gran Bretaña) para cursar 'Collaborative Innovation from the Marketing Perspective'; Shanghai (China) para cursar 'Internationalization and Global Mindset'; y Mérida (México) para cursar 'Innovation and sustainability in business'.