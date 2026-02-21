Eslovaquia amenaza con cortar electricidad a Ucrania si Kiev no reanuda envío de crudo ruso por oleoducto

21 feb (Reuters) - El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, amenazó el sábado con cortar el suministro eléctrico de emergencia a Ucrania a menos que Kiev actúe en un plazo de dos días para reanudar el bombeo de petróleo ruso a Eslovaquia a través del territorio ucraniano, interrumpido desde hace casi un mes.

Eslovaquia, junto con Hungría, es uno de los dos únicos países de la UE que aún dependen de cantidades significativas de petróleo ruso transportado a través del oleoducto Druzhba, de la era soviética, que atraviesa Ucrania. Ambos países tienen líderes que han mantenido estrechas relaciones con Moscú, en contra del consenso europeo, en gran parte proucraniano.

El suministro de petróleo ruso a través del principal oleoducto Druzhba está interrumpido desde el 27 de enero, cuando, según Kiev, un ataque con drones rusos alcanzó las instalaciones del oleoducto en el oeste de Ucrania. Eslovaquia y Hungría se han mostrado cada vez más insistentes esta semana en exigir su reanudación.

Eslovaquia, por su parte, es también una importante fuente de electricidad europea para Ucrania, necesaria debido a que los ataques rusos han dañado su red eléctrica. Los expertos del sector energético afirman que Eslovaquia proporcionó el 18% de las importaciones récord de electricidad de Ucrania el mes pasado.

"Si el suministro de petróleo a Eslovaquia no se reanuda el lunes, pediré a SEPS, la empresa estatal y sociedad de capitales, que interrumpa el suministro eléctrico de emergencia a Ucrania", afirmó Fico en una publicación en X.

Ucrania ha propuesto rutas de tránsito alternativas para enviar petróleo a Europa mientras se llevan a cabo las obras de reparación de emergencia del oleoducto. En una carta a la que ha tenido acceso Reuters, la misión ucraniana ante la UE propuso envíos a través del sistema de transporte de petróleo de Ucrania o una ruta marítima, que podría incluir el oleoducto Odesa-Brody, que une el principal puerto ucraniano del mar Negro con la UE.

"Ucrania reitera constantemente su disposición continua a garantizar el transporte del petróleo dentro del marco legal disponible", se afirma en la carta.

Desde octubre del año pasado, Rusia ha intensificado sus ataques con drones y misiles contra el sistema energético ucraniano, dejando sin electricidad y calefacción a millones de ucranianos y sumiéndolos en largos apagones durante las gélidas temperaturas invernales.

A lo largo de la guerra que comenzó con la invasión rusa a gran escala, cuyo cuarto aniversario se cumple el martes, Ucrania ha permitido que su territorio se utilice para las exportaciones energéticas rusas a Europa, que se han reducido drásticamente, pero no se han detenido. (Reporte de Akanksha Khushi en Bangalore y Olena Harmash en Kiev. Edición de Peter Graff; Editado en Español por Ricardo Figueroa)