Eslovaquia concluye el confinamiento para los vacunados contra la COVID-19 y los que se han recuperado

Las autoridades de Eslovaquia han autorizado a las tiendas y establecimientos como peluquer铆as a reabrir sus puertas desde este viernes para las personas vacunadas contra la COVID-19 y que se hayan recuperado de la enfermedad.

Por su parte, aquellos que no est谩n vacunados ni hayan pasado la COVID-19 煤nicamente podr谩n llevar a cabo actividades esenciales. No obstante, las autoridades eslovacas han mantenido cerrados los restaurantes, mientras que los hoteles pueden operar para las personas que viajen por trabajo, pero no para turistas.

Las autoridades sanitarias eslovacas han subrayado que el estado de emergencia por la pandemia a煤n est谩 en vigor y que los vacunados y recuperados a煤n son objeto de algunas restricciones. Por ejemplo, deben presentar un certificado de vacunaci贸n o recuperaci贸n para acudir al puesto laboral.

Por otro lado, todos los centros educativos, excepto los de primaria, tendr谩n que cambiar su modelo de clases al sistema 'online' desde este lunes.

La oposici贸n eslovaca y empresarios han criticado lo que han considerado unas regulaciones contradictorias, pactadas el jueves por la coalici贸n del Gobierno --formada por conservadores, populistas y liberales--. Eslovaquia lleva bajo un confinamiento general desde el 25 de noviembre, pero los centros educativos estaban exentos.