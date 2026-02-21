Eslovaquia cortará electricidad a menos que Kiev reanude suministro de petróleo

"Si el presidente ucraniano no reanuda el suministro de petróleo a Eslovaquia el lunes, solicitaré a las empresas eslovacas pertinentes que interrumpan el suministro eléctrico de emergencia a Ucrania ese mismo día", escribió Fico en la red social X.

En ese sentido, acusó a Zelensky de "ser hostil con Eslovaquia".

"Primero, cortó el suministro de gas a Eslovaquia, causándonos daños por valor de 500 millones de euros al año.

Ahora cortó el suministro de petróleo, provocándonos aún más pérdidas y dificultades logísticas", aseveró Fico.

"Eslovaquia es un país orgulloso y soberano, y yo soy un eslovaco orgulloso y soberano. Si el suministro de petróleo a Eslovaquia no se reanuda el lunes, solicitaré a SEPS, la sociedad anónima estatal, que suspenda el suministro eléctrico de emergencia a Ucrania".

"Solo en enero de 2026, esos suministros de emergencia, necesarios para estabilizar la red eléctrica de Ucrania, se solicitaron el doble de la cantidad requerida para todo el año 2025", precisó Fico (ANSA).