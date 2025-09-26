Eslovaquia: Eslovaquia modifica la Constitución para restringir derechos LGTBI y anteponer sus leyes a las europeas

LA NACION

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Parlamento de Eslovaquia ha aprobado este viernes una reforma de la Constitución que limita la adopción a personas casadas heterosexuales, reconoce la existencia únicamente de dos sexos --hombre y mujer-- y obliga a solicitar permiso paterno para cualquier tipo de educación sexual. Además, en aras de la soberanía nacional, el texto introduce cambios para que, en temas relativos a cuestiones culturales o éticas, las leyes eslovacas estén por encima de regulaciones europeas o de tratados internacionales de Derechos Humanos, algo que organismos como el Consejo de Europa ya habían cuestionado públicamente.

Las enmiendas han salido adelante con el voto a favor de 90 diputados, la mayoría mínima necesaria, y el Gobierno ha necesitado del apoyo de legisladores ajenos a la coalición. Se enmarcan dentro del pulso recurrente entre el Gobierno de Robert Fico y la Comisión Europea, a la que Bratislava acusa de promover valores alejados de tesis tradicionales. El propio Fico ha alegado ante el Parlamento que busca "una salvaguarda contra los absurdos experimentos liberales y progresistas sobre la familia y la paternidad", informa la agencia Bloomberg.

Eslovaquia ya reformó su Constitución en 2024 para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

