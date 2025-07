Eslovaquia insiste en demorar las sanciones contra Rusia hasta que Bruselas concrete sus compromisos en energía

BRUSELAS, 16 Jul. 2025 (Europa Press) - El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha reclamado este miércoles posponer de nuevo la votación del último paquete de sanciones europeas contra Rusia, la 18º tanda desde la invasión de Ucrania, a la espera de que la Comisión Europea concrete sus compromisos respecto a las garantías que da a Bratislava en cuanto a la iniciativa para cortar el suministro de gas ruso en 2028. En una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, publicada en sus redes sociales, el líder eslovaco mantiene el pulso con Bruselas después de semanas de negociaciones bilaterales mantenidas para que Eslovaquia levante su veto. Aunque no rechaza las nuevas restricciones, Fico las mantiene bloqueadas hasta que Bruselas le ofrezca garantías a su suministro en el marco de los planes energéticos del Ejecutivo europeo. Así las cosas, le pide a Von der Leyen que "aproveche las próximas horas y días para proseguir el diálogo", en particular para tener una "interpretación clara de los compromisos que la Comisión asume a nivel político", tras desvelar que en una carta este miércoles Bruselas accedió a las demandas de Eslovaquia. "Hasta entonces, la República de Eslovaquia solicitará un aplazamiento de la votación sobre el 18º paquete de sanciones", concluye la carta del mandatario nacionalista, después de que la cuestión haya sido puesta en la agenda del próximo Consejo de Asuntos Generales para su posible adopción. Según Fico, la luz verde a las sanciones solo puede suceder cuando los "riesgos sustanciales" asociados con el plan energético europeo para prescindir del suministro de gas ruso desde enero de 2028 "hayan sido resueltos". Bratislava viene insistiendo en su preocupación por el precio del gas y la seguridad del suministro que entrañan los planes de Bruselas, por lo que reclama una compensación por el "daño incurrido" en cortar con el gas ruso. La negativa de Eslovaquia ha paralizado la aprobación del nuevo paquete de sanciones contra Rusia, acordadas hace semanas pero a expensas de la unanimidad requerida, toda vez el resto de Estados miembros han insistido en adoptar la nueva tanda de sanciones a la luz del nuevo tono en la Casa Blanca hacia Rusia, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya amenazando con aranceles secundarios a Moscú si no pacta un alto el fuego en 50 días. La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, confiaba en que la carta de Von der Leyen desbloqueara la situación ante la reunión de ministros de Exteriores de este martes, algo que finalmente no sucedió. "Debo decir que estuvimos muy cerca. Para tranquilizar a Eslovaquia, la Comisión ha entregado lo que pedía. Ahora la pelota está en el tejado de Eslovaquia, y debemos cerrar este acuerdo", afirmó la jefa de la diplomacia europea sobre la situación, pasado mes y medio desde el anuncio de la nueva ronda de sanciones.