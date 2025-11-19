Eslovaquia podría demandar a la UE por sus planes de interrumpir el suministro de gas ruso

Por Jason Hovet

19 nov (Reuters) -

Eslovaquia está estudiando demandar a la UE por sus planes de interrumpir el suministro de gas ruso a partir de 2028 como consecuencia de la guerra en Ucrania, según dijo el miércoles el primer ministro, Robert Fico.

Eslovaquia y Hungría han criticado duramente los planes del Ejecutivo comunitario de eliminar progresivamente la energía rusa, mientras ambos países siguen dependiendo en gran medida de los suministros de gas y petróleo de Moscú y temen que alternativas más costosas perjudiquen sus economías.

Fico, que ha roto filas con la mayor parte de Europa por su postura favorable a Moscú, dijo el miércoles que había encargado a sus ministros de Economía, Exteriores y Justicia que analizaran las opciones para demandar a la UE por detener el suministro de gas ruso a Eslovaquia.

"La semana que viene el Gobierno debatirá un documento en el que se estudiará la posibilidad de presentar una demanda", dijo Fico en una rueda de prensa televisada.

INCAPAZ DE BLOQUEAR LOS PLANES

"Todo dependerá mucho de cómo la Comisión Europea cumpla sus compromisos con Eslovaquia, que fueron dados y firmados directamente por el presidente de la Comisión Europea", añadió Fico, en referencia a las garantías sobre posibles desabastecimientos o subidas de precios que el Ejecutivo comunitario dio anteriormente este año.

No dijo por cuánto podría Eslovaquia a la UE, ni explicó con qué base jurídica concreta lo haría.

Los ministros de Energía de la UE respaldaron el mes pasado la propuesta de eliminar progresivamente las importaciones rusas de petróleo y gas al bloque para enero de 2028. Los países de la UE deben negociar las normas definitivas con el Parlamento Europeo, que aún está debatiendo su posición.

Eslovaquia no ha podido bloquear el plan, ya que solo se necesita una mayoría a favor, en lugar de un voto unánime. En su lugar, Fico ha intentado retrasar los dos últimos paquetes de sanciones de la UE contra Rusia, que requieren unanimidad, para conseguir garantías y otras exigencias.

Fico añadió que el Gobierno también debatirá una propuesta de la UE —que aún no se ha acordado— para utilizar los activos congelados rusos para conceder a Ucrania un préstamo por valor de 140.000 millones de euros (US$162.000 millones).

Reiteró su oposición al plan, afirmando que planteaba dudas e incertidumbres jurídicas.

(1 dólar = 0,8633 euros) (Información de Jason Hovet en Praga; edición de Andrew Cawthorne; edición en español de Paula Villalba)