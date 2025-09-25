Eslovenia prohíbe la entrada al país al primer ministro israelí

Eslovenia prohibió este jueves la entrada al país al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, citando los procedimientos en curso en su contra en la CPI por presuntos crímenes de guerra cometidos durante la ofensiva militar en Gaza.

La Corte Penal Internacional emitió en noviembre órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.

“Con esta medida, el gobierno envía un mensaje claro a Israel de que Eslovenia espera un respeto constante de las decisiones de los tribunales internacionales y el derecho internacional humanitario”, declaró Liubliana en un comunicado.

En julio, Eslovenia ya prohibió la entrada a su territorio a dos ministros israelíes de extrema derecha, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, acusándolos de incitar a “violencia extrema y graves violaciones de los derechos humanos de los palestinos” con “sus declaraciones genocidas”.

En casi dos años de conflicto, las operaciones militares israelíes en Gaza han dejado al menos 65.500 palestinos muertos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio palestino, gobernado por Hamás, cuyas cifras la ONU considera fiables.

La guerra estalló tras el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás contra Israel, que dejó 1219 israelíes muertos, en su mayoría civiles, según datos oficiales de Israel.

