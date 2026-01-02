Espacio: 2026 llega con eclipses, estrellas fugaces y superlunas

Al mismo tiempo, los planetas gigantes del sistema solar se encontrarán en condiciones de visibilidad óptima y 13 lunas llenas protagonizarán una singular sucesión.

El cielo del nuevo año se mostrará activo desde el comienzo.

El 3 de enero llegará la primera de las tres superlunas de 2026.

Más brillante y aparentemente más grande, al encontrarse en el punto de su órbita más cercano a la Tierra, la Luna llena eclipsará a las primeras estrellas fugaces del año, las Cuadrántidas, que en condiciones normales pueden ofrecer decenas de meteoros por hora.

A lo largo del año se presentarán mejores oportunidades para observar otros enjambres de meteoros.

Las Líridas cruzarán el cielo entre el 22 y el 23 de abril, "visibles pese a la presencia de una Luna creciente que se pondrá temprano, dejando luego el cielo despejado", explica el astrofísico Gianluca Masi, responsable científico del Virtual Telescope.

"Excepcional será, en cambio, la temporada de las Perseidas, que el 12 de agosto coincidirán con la Luna nueva, por lo que no habrá ninguna interferencia lunar", añade Masi.

Otro enjambre famoso, el de las Oriónidas, el 21 de octubre se verá afectado por la luz de la Luna, mientras que las Gemínidas, cuyo pico se espera el 13 de diciembre, se observarán "en condiciones muy buenas, ya que apenas habrá un fino creciente lunar que se ocultará poco después del anochecer".

A comienzos de enero, el día 4, el cometa 24P/Schaumasse alcanzará su mínima distancia a la Tierra y, por lo tanto, presentará un notable brillo. Visible desde ambos hemisferios, podrá observarse con un telescopio pequeño. El 20 de enero, en tanto, el cometa C/2024 E1 (Wierzchos) alcanzará su máximo brillo, aunque será visible únicamente desde el hemisferio sur.

Sin duda, los fenómenos más esperados del cielo de 2026 serán los eclipses: dos solares y dos lunares. El 17 de febrero, tras dos años, regresará un eclipse anular de Sol, visible solo desde la Antártida y el sur del océano Öndico.

El 3 de marzo se producirá un eclipse total de Luna, observable desde América, el Pacífico, Australia y Asia oriental. El 12 de agosto será el turno de un eclipse total de Sol, visible desde Groenlandia, Islandia, el Atlántico Norte y el norte de España.

"Desde Italia se verá como parcial", señala Masi. Al amanecer del 28 de agosto también podrá observarse desde Italia un eclipse parcial de Luna, con el 93% del disco oculto, visible además desde el resto de Europa, África, el Atlántico y América.

El Sol, mientras tanto, continuará en la fase activa de su ciclo número 25, con fulguraciones y eyecciones de masa coronal que podrían causar tormentas geomagnéticas o teñir de auroras el cielo de las regiones polares.

Los planetas también tendrán su protagonismo. Júpiter será el primero: el 10 de enero se observará en condiciones ideales al encontrarse en oposición al Sol y en el punto más cercano de su órbita a la Tierra. Con un telescopio pequeño será posible distinguir también sus cuatro lunas principales.

El 25 de septiembre será el turno de Neptuno, el 4 de octubre el de Saturno y el 25 de noviembre el de Urano.

"Lamentablemente, Marte no estará en oposición en 2026, por lo que no tendrá una visibilidad ideal", advierte Masi.

En mayo de 2026, la protagonista será la llamada Luna Azul, nombre que recibe la segunda Luna llena de un mismo mes. Por este motivo, el nuevo año contará con un total de 13 lunas llenas.

La segunda superluna de 2026 llegará el 24 de noviembre y el 24 de diciembre, en la antesala de la Navidad, aparecerá la tercera y última superluna del año, como despedida del ciclo que concluye. (ANSA).