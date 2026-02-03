Espacio: A 60 años del primer alunizaje

Las imágenes que llegaron a la Tierra fueron las primeras de la historia de la superficie de un mundo distinto al nuestro.

La misión Luna 9 formaba parte del programa Luna, lanzado en 1959 por la Unión Soviética y que hasta entonces había sufrido una serie de fallos.

El vehículo, que albergaba el módulo de aterrizaje, fue lanzado el 31 de enero de 1966 a bordo de un cohete Molniya-M desde el Sitio 31 en Tyuratam, Kazajistán.

El 3 de febrero, cuando casi había completado su viaje y se encontraba a 75 kilómetros de la superficie lunar, encendió sus motores para frenar. Las señales recibidas en la Tierra, incluidas las de numerosas bases occidentales, detectaron una rápida desaceleración, y un minuto después todas las señales cesaron.

Posteriormente se reveló que el motor principal se había apagado a una altitud de 150 metros, tras lo cual el descenso continuó con cuatro pequeños motores suplementarios.

A 50 metros de la Tierra, el módulo de aterrizaje esférico se separó del vehículo y logró con éxito el primer aterrizaje suave en la Luna.

La nave rebotó varias veces antes de detenerse en la región del Océano de las Tormentas; entonces, cuatro estructuras con forma de pétalo se abrieron en la esfera, elevando el interior en forma de cúpula que contenía los instrumentos.

Denominada Estación Lunar Automática (ELA), el módulo de aterrizaje era una esfera de 58 centímetros de diámetro y consistía en un contenedor herméticamente sellado que contenía un sistema de radio, un dispositivo de programación, baterías, un sistema de control térmico y un detector de radiación.

Mientras las antenas se preparaban para enviar datos a la Tierra, utilizando las superficies internas de los pétalos como reflectores, la cámara se puso en funcionamiento.

Las primeras imágenes de la superficie de otro mundo llegaron a la Tierra el 4 de febrero, obtenidas por astrónomos del Observatorio británico de Jodrell Bank, cerca de Manchester.

Sin embargo, no eran muy nítidas.

Debido a retrasos burocráticos, los soviéticos no pudieron publicar las imágenes hasta el día siguiente, esta vez con buena calidad. Durante los seis días de la misión, se transmitieron un total de 40 imágenes, lo que indica que el módulo de aterrizaje se encontraba en una zona plana.

Las fotos de las mismas zonas se habían tomado en diferentes momentos, por lo que las distintas posiciones de las sombras permitieron a los investigadores reconstruir el perfil detallado del paisaje, determinando el tamaño y la forma de las rocas y los cráteres. (ANSA).