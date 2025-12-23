Espacio: Chile inaugura Centro Espacial Nacional

El Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de apertura del CEN, un complejo de 5.800 metros cuadrados emplazado en la base de la Fuerza Aérea de Chile en Cerrillos, al sur de Santiago.

El centro está equipado con un Centro de Control para la operación de satélites en órbita, un laboratorio para el Desarrollo de Tecnología Espacial, otro para Ciencia de Datos y un tercero dedicado a la Investigación, Innovación, Emprendimiento y Promoción del Talento.

"Esta es una de las obras y proyectos más importantes alcanzados por Chile en materia de ciencia y tecnología", afirmó el mandatario, destacando que es "un día para estar felices y orgullosos, porque el conocimiento de frontera que alberga está llamado a desarrollar más beneficios y proyectos".

En el corto plazo, Chile, que actualmente opera con un solo satélite, tiene previsto construir nueve más: ocho en el propio CEN y uno en el extranjero. Estos nuevos satélites serán cruciales para monitorear áreas vitales como la pesca, el cuidado del océano, la agricultura, la minería, el cambio climático y la gestión de incendios forestales.

La iniciativa es de carácter interministerial, involucrando al sector público y privado, la academia, la sociedad civil y la Fuerza Aérea. El objetivo principal del CEN, cuya construcción se inició en mayo de 2024, es impulsar la investigación y el desarrollo de tecnología espacial propia. Además, se proyecta como un punto de encuentro para que otros países de Sudamérica puedan avanzar en sus programas espaciales mediante la colaboración multilateral.

"Aquí el objetivo es promover la paz, un desarrollo sostenible, una visión estratégica a largo plazo que le va a permitir a Chile posicionarse como un socio confiable para otros países, generando un ecosistema espacial dinámico y colaborativo", precisó el Presidente Boric. Se espera que el CEN acorte los tiempos de transferencia tecnológica, aumente la autonomía y soberanía nacional en la industria espacial, y posicione a Chile como un referente regional en este ámbito.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, aseguró que "el CEN es un salto tecnológico clave para las capacidades de defensa e investigación de nuestras fuerzas armadas y símbolo de cómo desde nuestra Defensa Nacional contribuimos al desarrollo del país". La secretaria de Estado también reveló en Radio Cooperativa que este es el primero de tres centros espaciales que se planean construir, con los otros dos ubicándose en el norte (Antofagasta) y el sur (Punta Arenas) del país.

Delpiano explicó que el 70% del tiempo de uso del CEN estará destinado a la academia, mientras que el 30% restante será para la Fuerza Aérea, "que es la dueña y administradora del edificio y pone parte de su personal especializado en la interpretación de datos". (ANSA).