Espacio: El Hubble captó un "choque cósmico"

Agregados rocosos que constituyen los embriones de los planetas, llamados planetesimales, chocaron en una especie de carambola, dejando a su paso nubes luminosas de escombros.

El hallazgo, publicado en la revista Science por un equipo de investigación liderado por la Universidad de California en Berkeley, ofrece una oportunidad única para observar en tiempo real los mecanismos que están en la base de la formación de los planetas.

En el estudio participaron numerosas universidades, entre ellas la Northwestern University de Chicago.

El sistema planetario, ubicado a 25 años luz, se encuentra alrededor de la estrella Fomalhaut, la más brillante de la constelación del Pez Austral, rodeada por uno de los discos protoplanetarios más grandes conocidos hasta ahora.

La primera colisión, en realidad, había sido detectada hace 17 años, en 2008, pero en aquel momento los astrónomos la interpretaron como un exoplaneta que reflejaba la luz de su estrella.

Cuando en 2023 los investigadores encabezados por Paul Kalas volvieron a examinar esa región del cielo, descubrieron que el primer punto luminoso había desaparecido y que, en cambio, había surgido otro en una posición distinta.

La nueva observación respalda la hipótesis de que ambos puntos brillantes sean, en realidad, nubes de polvo y restos generadas tras el choque entre dos planetesimales.

"Las colisiones entre planetesimales son eventos extremadamente raros, y esta es la primera vez que observamos una fuera de nuestro Sistema Solar", explicó Jason Wang, de la Northwestern University, uno de los autores del estudio.

"Estudiar este tipo de colisiones es clave para comprender la formación de los planetas y también puede brindarnos información sobre la estructura de los asteroides, que —agregó— resulta fundamental para los programas de defensa planetaria".

(ANSA).