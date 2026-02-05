Espacio: El Sol, más activo que nunca, decenas de erupciones recientes

Una de las últimas erupciones de clase X4.2, emitida el 4 de febrero, provocó un corte temporal de las comunicaciones por radio en partes del sur de Europa y África occidental, interrupción que, sin embargo, no causó daños.

"Los cortes de señal de radio son fenómenos que ocurren normalmente en estas circunstancias y no suelen tener consecuencias significativas porque son bien conocidos y están bien monitoreados", declaró a ANSA Mauro Messerotti, profesor de Meteorología Espacial de la Universidad de Trieste.

La protagonista de esta exuberante actividad es la región solar activa 4366, actualmente orientada hacia la Tierra, que ha producido seis erupciones de rayos X en los últimos días.

También ha alcanzado un tamaño enorme, equivalente a 15 Tierras colocadas una al lado de la otra.

"La región 4366 es la más activa del ciclo solar actual e incluye una cantidad significativa de manchas solares", añade Messerotti. "Se caracteriza por una complejidad magnética muy alta y continúa produciendo erupciones. Además, ahora también se encuentra en la posición mejor conectada al campo magnético de la Tierra", sostiene el experto.

Hasta ahora, sin embargo, solo una de las numerosas erupciones producidas ha estado acompañada de una eyección de masa coronal, o CME, que alcanzó la Tierra entre el 4 y el 5 de febrero, desencadenando una tormenta geomagnética de clase G1 muy débil, según informa el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NOAA) de Estados Unidos.

"Para producir una CME, se requiere una configuración magnética específica, que la región 4366 evidentemente no posee, pero eso no significa que no pueda desarrollar una en los próximos días", concluye Messerotti.

"La región activa 4366 presenta una complejidad casi comparable a la que causó el Evento Carrington, la mayor tormenta geomagnética jamás observada, registrada en septiembre de 1859", declaró a ANSA Mirko Piersanti, profesor de la Universidad de L'Aquila y experto en meteorología espacial.

"Estamos monitoreando la situación, ya que si se produjera otra llamarada de intensidad similar a la X8.1 generada hace unos días, la asociada con la CME que apenas rozó la Tierra, los efectos podrían ser muy peligrosos para nuestros equipos tecnológicos, ahora que la región se encuentra en mejor posición", afirma Piersanti. (ANSA).