Espacio: Evidencia de una luna gigante orbitando un exoplaneta

Se detectó evidencia de su posible presencia con el instrumento Gravity, instalado en el Very Large Telescope en el desierto de Atacama, Chile.

De confirmarse, representaría la primera detección de una exoluna y podría impulsar un replanteamiento de la definición misma de "luna", como lo demuestra el estudio compartido en la plataforma arXiv y que próximamente se publicará en Astronomy & Astrophysics.

El exoplaneta en cuestión es un gigante gaseoso con una masa 28 veces mayor que la de Júpiter.

"Lo que descubrimos -declaró el astrónomo Quentin Kral, de la Universidad de Cambridge, a Space.com - es que HD 206893 B no sigue simplemente una órbita regular alrededor de su estrella.

Más allá de este movimiento, exhibe una pequeña pero mensurable oscilación de vaivén. Esta oscilación tiene un período de unos nueve meses y una magnitud comparable a la distancia Tierra-Luna".

"Este tipo de señal es exactamente lo que se esperaría si el objeto fuera atraído por un compañero invisible, como una luna grande, lo que convierte a este sistema en un candidato particularmente interesante para albergar una exoluna", agregó.

Esta posible compañera orbitaría el planeta cada nueve meses, a una distancia equivalente a aproximadamente una quinta parte de la distancia Tierra-Sol.

Su órbita parece estar inclinada unos 60 grados con respecto al plano orbital del planeta, posiblemente debido a algún tipo de interacción que pudo haber alterado el equilibrio del sistema en el pasado.

De confirmarse, esta exoluna tendría una masa equivalente a aproximadamente el 40% de la de Júpiter, o aproximadamente nueve veces la masa del gigante helado Neptuno. (ANSA).